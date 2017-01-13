美國宣布就化武問題對18名敘利亞軍方官員實施制裁北京新浪網 (2017-01-13 07:36)
新華社華盛頓１月１２日電（記者陸佳飛 周而捷）美國財政部１２日發表聲明，宣布對１８名「與敘利亞政府軍使用化學武器有關聯」的敘軍方官員實施制裁。
聲明說，禁止化學武器組織－聯合國聯合調查機制在去年８月和１０月發佈的兩份報告中指出，敘利亞政府軍在２０１４年和２０１５年製造了３起使用氯氣的襲擊事件。針對聯合調查機制的這一發現，美國政府首次對與敘政府軍使用化武相關的敘軍方官員進行制裁。
聲明說，美國將凍結美國境內與被制裁者相關的財產，禁止美國公民與被制裁者有交易往來。
去年１０月，敘利亞外交部發表聲明，否認禁止化學武器組織－聯合國聯合調查機制有關敘政府軍使用化學武器的指控，稱這些指控缺乏切實證據，結論「毫不客觀準確」。
２０１５年２月，禁止化學武器組織的調查團認定在２０１４年４月至８月間，敘利亞部分地區多次發生將氯氣作為武器使用的事件。２０１５年８月７日，聯合國安理會通過決議，決定設立調查機制，查明敘利亞境內化學武器襲擊責任方。聯合調查機制於２０１５年１１月開始全面運行，對２０１４年及２０１５年敘利亞境內發生的９起化學武器事件進行調查並先後提交４份報告，認為敘利亞政府軍製造了其中３起使用氯氣的襲擊事件。
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