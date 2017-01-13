2017年1月12日，2017全國春運前一天，在安徽阜陽火車站內，旅客人頭攢動。（視覺中國）

中國網新聞 1月13日訊 （記者李智 實習記者李嵐欣）2017年春運從1月13日開始至2月21日結束，是近五年來最早的春運。

據交通運輸部網站消息，初步預測，2017年春運需求仍將保持小幅增長，全國春運旅客發送量將達到29.78億人次，比2016年增長2.2%。

春運呈現新變化

由於2017年春運比去年提前11天，節前客流將出現學生流、務工流相互疊加的情況。客流高峰將呈現來得早、時間長、峰值高的特點。根據360瀏覽器發佈的《2017年春運預測報告》顯示，由於春運提前、預售期縮短等因素，今年春運搶票形勢不容樂觀，堪稱「史上最難搶票年」。

與往年春運相比，2017年春運出現新的變化：部分火車站可「刷臉」進站；網購火車票起售時間提前至早6點；近六成火車票購買時不再需要驗證碼。

中國鐵路總公司的數據顯示，2017年春運期間，全國鐵路預計發送旅客3.56億人次，同比增加3156萬人次，增長9.7%。近年來，全國春運旅客發送量整體呈現逐年攀升的趨勢，其中鐵路發送旅客增速遠高於公路和水運，高鐵使得鐵路運力大幅增加。

鐵路方面表示，隨著高鐵運力持續提升，列車開行結構不斷優化，以及旅客出行習慣的改變，旅客發送量大增，更多人能回家過年了。相對國慶假期，春運已不再是火車票最搶手的時段。

當地時間2012年4月18日，印度孟買，孟買擁有不亞於世界其他大城市的鐵路系統，但孟買的鐵路交通仍然面臨巨大壓力。（視覺中國）

國外「洋春運」如何減壓

每逢節假日，很多國家都有自己的「節日大遷徙」，各國政府也紛紛採取特別的應對之策來緩解「大遷徙」的客流壓力。

印度

作為世界第二大人口大國，印度的節假日名目繁多。逢年過節，很多離家在外的印度人都要趕回家與親人團聚。每到這個時候，鐵路交通繁忙，時常會出現火車頂上也坐人的「壯觀」景象。

印度的「春運」主要集中在每年11月的「迪瓦利」節前後。「迪瓦利」是印度最重要的傳統節日之一，會有大量外出打工的農村人口紛紛返家過節。印度實行火車票實名制，除了火車站，每個城市都有多個代銷點，只要憑藉有效證件就可以順利買到車票。

為滿足乘客需求，印度鐵道部門會加挂車廂，並對座位和鋪位進行調整。此外，印度鐵道部門還和一些網吧簽訂了合作協議，旅客可以到經過授權的網吧交錢購票，或者直接使用信用卡上網買票。

當地時間2017年1月10日，韓國首爾，韓國「春運」火車票預售開始，首爾火車站人山人海，民眾排隊購買火車票場面火爆，不少人通宵排隊買票。（視覺中國）

韓國

隨著農曆新年的臨近，同樣有過春節習俗的韓國人也講究回家過年、合家團聚的傳統，韓國人稱之為「民族大移動」。由於韓國春節法定假期短而客流量大，韓國交通部門面臨著不小的壓力。

韓國注重各種運輸手段之間的銜接，有關部門不斷完善連接車站的地鐵、公共汽車網路等，讓旅客能夠更便捷地進站或轉車。此外，韓國鐵路部門還全面推行網上購票服務，乘客通過網路購票后，持列印的車票可直接乘車。

由於韓國地域偏小，大部分有車一族都選擇自駕私家車回家，導致春節前韓國全國的主要公路都十分擁堵。對此，韓國政府鼓勵人們多拼車以減少私家車的出行數量，緩解交通運輸壓力。

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當地時間2017年1月3日，日本大阪，民眾結束新年假期，乘坐新幹線列車離開家鄉。（視覺中國）

日本

在日本，每年當中有兩次大規模的返鄉探親大移動，分別是8月份盂蘭盆節前後的祭祖歸省和新年前後的正月歸省。因日本人口高度集中於三大都市圈，所以形成了短時間內大批人流湧向同一方向的壯觀場面。

在返鄉高峰期間，鐵路運輸是日本人返鄉探親的首選。日本鐵道方面採取與航空公司類似的做法，通過票價來錯峰，分閑散時期、一般時期和繁忙時期，分別設定票價，且各種打折票、優惠票等在繁忙期不能使用。

在客運高峰期，日本新幹線高速鐵路發送次數多、車次密，每輛車停靠的站點不多，從而達到快速高效的目的。日本主要鐵道公司還曾採取將部分車次的始發站和終點站調整至容量更大的車站的方法來緩解節日期間車站的擁堵。

2017年1月12日，鄭州，火車站工作人員積極籌備即將開啟的2017年春運。（視覺中國）

多項措施為春運「減壓」

日前，中國鐵道部門支招春運錦囊，方便人們購票、取票：認準起售時間；盡量選擇錯峰購票以提高成功率；關注增開列車；可嘗試曲線回家；從官方渠道購票，即www.12306.cn網站、「鐵路12306」APP、95105105電話和市內各代售點、站區售票窗口。

近年來，隨著「互聯網+客運」模式的發展，汽車票網購快速普及，互聯網技術在交通票務領域的廣泛應用產生了大量創新服務，一些在線旅遊平台提供的多樣化出行解決方案一定程度上分散了傳統運輸單位的春運客流壓力。

2016年春運期間，曾有190萬人次使用滴滴順風車合乘出行。對於2017年春運，滴滴順風車事業部表示，滴滴已開始籌劃春節跨城回家項目，「目前，跨城順風車乘客開始推行乘客實名認證、車主三證驗證以及人臉識別等安全措施，確保順利、平安出行。」