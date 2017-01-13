路怒症司機高速鬥氣飆車 拿鐵棍準備開毆北京新浪網 (2017-01-13 07:37)
1月9日，李先生開麵包車在江門大道新會車站路段駕駛，前面約100米處有一台大貨車，正打轉向燈準備向右車道變道，當時麵包車車速較快，等大貨車要變道時，麵包車已逼上來。
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