原標題：熊貓寶寶摔進世界最佳照片

綠色地毯鋪成的舞台上，23隻熊貓寶寶集體亮相，活潑的「滾滾」們四處爬，其中一隻不慎摔下舞台，飼養員趕忙上前抱起……生動的一幕被攝影師定格。

1月12日，這張照片紅透網路，並配以文字：「熊貓寶寶摔進『世界最佳圖片』。」原來，歲末年初之際，全球各大媒體紛紛盤點過去一年，這張照片相繼入選路透社2016年度圖片、《時代周刊》2016年度動物圖片、《大西洋月刊》2016年度新聞圖片。

這張圖片的拍攝者是華西都市報-封面新聞記者張磊，拍攝時間是2016年9月29日下午，地點是成都大熊貓繁育研究基地。

火了

一張好照片引來數千萬次瀏覽

照片定格在熊貓臉部著地的一瞬間，飼養員匆匆從舞台側面趕來，邁開的雙腿和伸出的雙手，距離熊貓約有1米遠，畫面充滿動感，讓人忍俊不禁。

「厲害了！熊貓寶寶一摔就摔進『世界最佳照片』！」1月12日，從微博到微信朋友圈，從網站到微信公眾號，這條消息被無數人瘋傳。僅以微博為例，就有中國新聞周刊、環球時報、新浪新聞、瞭望東方周刊等官微發佈，瀏覽量累計達到數千萬次。

這條消息稱，去年9月，成都大熊貓繁育研究基地內，2016年度出生的23隻大熊貓寶寶，全部被工作人員抱出來集體亮相，萌態十足吸引了眾多遊客。一隻熊貓寶寶不慎從「舞台」上摔落，這一幕被攝影師捕捉下來。該照片入選路透社2016年度圖片，被美國《時代周刊》評為「2016年度動物類照片50佳」。

和消息一起傳播的還有一段視頻，再現了當時一幕。視頻後半部分展示了獲獎照片，並詳細介紹了獲獎情況。照片定格在熊貓臉部著地的一瞬間，飼養員匆匆從舞台側面趕來，邁開的雙腿和伸出的雙手，距離熊貓約有1米遠，畫面充滿動感，讓人忍俊不禁。

實際上，美國著名雜誌《大西洋月刊》評出的25張「2016年度新聞圖片」中也有這張照片。而在此前，它已經相繼登上過《泰晤士報》《每日郵報》《中國日報》等多家國內外主流媒體。

幕後

一個倒栽蔥被記者抓拍逗笑世界

照片中，「滾滾」頭朝下腳朝上，四隻小短腿在空中無奈揮舞，以標準的臉部著地完成整個表演，而奶爸的匆匆腳步定格在1米外，雖然提前伸手也沒能接住，但關切之情溢於言表。

這張風靡全球的照片，出自華西都市報-封面新聞記者張磊之手。據他回憶，這張照片拍攝時間是2016年9月29日下午，地點是成都大熊貓繁育研究基地。

當天下午，成都大熊貓繁育研究基地組織了一場大熊貓寶寶集體見面會。共有23隻大熊貓寶寶參加，它們都是2016年度在該基地出生，創下了基地建立以來的最高紀錄。為了見證這一歷史性時刻，基地用綠色的地毯搭了舞台，把23隻可愛的「滾滾」全部抱來放了上去，「黑白相間排排坐，特別討人喜歡」。

但是「排排坐」了沒一會兒，熊貓寶寶們就不老實了。左後排有隻個頭比較大的特別淘氣，一個勁兒往前拱，拱到邊上還不停，好幾次出現「險情」。好在飼養員奶爸奶媽們心細，幾次搶前一步把它撈起來，才沒摔下去。一陣折騰中，這隻熊貓博得了最多關注，遊客們紛紛嬉笑著看它：「看那個笨笨，又要摔了。」

「看這些熊貓都很活躍，我估計肯定會有摔下來的，所以一直端著相機在等。」張磊說，就在那隻「大頭崽」吸引大多數目光的時候，舞台右前方一隻「小個子」熊貓，在保持了長時間低調后，突然使出洪荒之力，猛然向前爬了幾步，然後乾淨利落來了個「倒栽蔥」。而這一幕，被早有準備的張磊用鏡頭定格，「咔咔咔咔咔」一口氣連拍了5張。

最終逗笑了全世界的這張照片，是5連拍的其中一張。照片中，「滾滾」頭朝下腳朝上，四隻小短腿在空中無奈揮舞，以標準的臉部著地完成整個表演，而奶爸的匆匆腳步定格在1米外，雖然提前伸手也沒能接住，但關切之情溢於言表。當然，因為高度不高，這個小個子滾滾並沒有受傷，當被重新放到台上后，它又不老實地爬來爬去了。

對話張磊

不太好的站位帶來最佳照片

華西都市報：這張照片這麼火，之前有沒有想到？

張磊：沒有，完全沒有。我每年要拍上萬張照片，這隻是其中一張。

華西都市報：那它這麼火，你覺得是為什麼？

張磊：我運氣好（笑）。挺意外的，當天拍到那一幕的，肯定不止我一個人。那天現場有20來個攝影記者，加上用手機拍的其他人，總的有五六十個人。我的位置不算好，面對檯子比較偏右，而摔下去的那隻熊貓，是在面對檯子的左邊。但也可能正是因為在這個位置，我拍到了飼養員匆匆上前的姿態，最終被很多媒體選用。

華西都市報：除了拍攝動物，你平時還關注什麼題材？

張磊：我從事新聞攝影已經10年了，平時主要跑突發新聞，拍攝過跳樓、火災、打架、車禍、地震、洪水、泥石流等，也有很多作品獲得全國及四川省新聞攝影獎。去年拍攝的一組《鄉村娃的足球夢》，還獲得了中國新聞攝影「金鏡頭」獎體育新聞類組照銅獎。

華西都市報：那這10年來，你有什麼經驗或者感悟可以和大家分享？

張磊：有些場景，文字再好都會蒼白，只有圖片能夠傳神。這也是專業攝影記者存在的價值。當然，全媒體時代，人人都是攝影師，攝影記者的技術、器材、身份優勢早已大江東去。但時代再變，依然是內容為王，好的故事還是需要有人專門記錄，所以我現在把更多精力放在圖片故事上。比如本月1日，我采寫拍攝的《十年禁漁千里赤水河的最後一網》效果就很不錯。

華西都市報-封面新聞記者丁偉 肖茹丹 楊雪

來源：華西都市報