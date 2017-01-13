特朗普提名前紐約市長朱利安尼擔任網路安全顧問北京新浪網 (2017-01-13 07:43)
資料圖片：前紐約市長朱利安尼和美國當選總統特朗普。
中新網1月13日電 據美媒報導，美國當選總統特朗普提名前紐約市長朱利安尼擔任網路安全顧問。當地時間12日，特朗普表示，前紐約市長朱利安尼將在私有部門的網路安全問題以及打擊黑客入侵最新的技術方面向他提供諮詢。
特朗普的過渡團隊在聲明中說：「作為一個可信賴的朋友，朱利安尼將會分享自己在私有部門網路安全方面的經驗和見解。這是一個快速發展的領域，及時從各個來源獲得信息十分重要。」
從紐約市長一職卸任后，朱利安尼從事網路安全業務超過10年，是一家國際安全顧問公司的行政總裁。
報導稱，朱利安尼一直是特朗普的支持者。在特朗普勝選后他曾透露，想要爭取國務卿一職。不過在去年12月他又表示，已主動退出特朗普新政府的國務卿人選競逐，以便讓特朗普能縮小選才範圍。
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