台積電上半年展望保守 恐不利台股表現中央社 (2017-01-13 07:31)
（中央社記者張建中台北13日電）股王大立光1月及2月營運展望樂觀，只是台積電上半年營運展望保守，美國存託憑證(ADR)下挫2.92%，恐將不利台股表現。
投資人觀望企業去年第4季財報，影響美國道瓊工業指數收跌63.28點，跌幅0.32%；標準普爾500指數跌4.88點，跌幅0.21%；那斯達克指數跌16.16點，跌幅0.29%。
國內外產業訊息方面，市場關注的大立光與台積電法人說明會12日登場，兩公司去年第4季同時繳出亮麗成績單，大立光第4季毛利率達70.65%，創歷史新高，每股純益新台幣62.99元。
台積電去年第4季營收及獲利同創歷史新高，稅後淨利達1002億元，每股純益3.86元。
只是兩公司對今年第1季營運展望不同調，大立光1月產能滿載，預期1月及2月業績可望較去年同期成長。
台積電則相對保守，預期第1季業績將季減8.8%至10%，第2季因供應鏈將展開庫存調整，業績也恐將無法較第1季成長。台積電ADR跌2.92%。
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