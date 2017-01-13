女子辦理離婚後 疑被男方潑助燃液頭部著火北京新浪網 (2017-01-13 07:20)
1月11日上午，吉林磐石市民政局婚姻登記處，一對夫妻辦理離婚後女方頭部突然著火，男方淡定離開。這一幕被婚姻登記處監控拍下，引發熱議。
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