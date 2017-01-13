



相信在不少人印象中的竊聽是這樣的：





▲▲電影《竊聽風雲3》劇照（圖片來源：視覺中國）





可最近，一張來自山東保監局的罰單，曝出保險業內一起聳人聽聞的「竊聽門」事件。





對於這段「驚心動魄」的劇情，山東保監局發佈的《關於英大財險濰坊中心支公司嚴重妨礙監管檢查惡性事件情況的通報》（以下簡稱《通報》）稱，本月6日，在山東保監局檢查組對英大財險山東分公司及其所屬濰坊中支的保險業務經營情況開展現場檢查時，發現英大濰坊中支在其提供的檢查人員工作場所內，安裝了2部智能竊聽裝置，用於竊聽檢查組調查談話及工作交流內容。





▲業內流傳出的竊聽設備照片，一個iPhone 6 plus和一支錄音筆





更戲劇的是，業內傳聞，上述竊聽事件最終敗露的原因，竟然是因為綁定設備的透明膠掉了……不過，針對這一說法，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者並未獲得當事方證實。





監管層：對抗檢查性質極其嚴重





《通報》顯示，日前，山東保監局依法對英大財險山東分公司及其所屬濰坊中心支公司開展現場檢查過程中，英大濰坊中支採取嚴重失當行為，干擾、妨礙、對抗監管檢查，性質極其嚴重，影響極為惡劣。









根據《通報》，檢查過程中，檢查組於2017年1月6日，發現英大財險濰坊中心支公司在該公司提供的檢查人員工作場所內安裝了2部智能竊聽裝置，用於竊聽檢查組調查談話及工作交流內容。現已查實，該行為系該公司主持工作的副總經理魯文濤、綜合部臨時負責人韓濤、代理人楊長浩、財務輔助崗人員崔昭等人蓄意串通、共謀，意欲竊取檢查組重要談話內容，以便進一步干擾、妨礙、對抗監管檢查的嚴重違法行為。





另據山東省保監局公告，監聽操縱者魯文濤於去年9月20日剛剛被任命為該公司副總經理。





每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者注意到，山東保監局認為，英大濰坊中支的上述行為嚴重違反了《保險法》第一百七十條的部分內容，屬於拒絕或者妨礙依法監督檢查，性質極其惡劣，影響極壞。針對上述問題，山東保監局將依照相關法律法規嚴肅追究責任，從嚴從重處罰，並保留採取進一步監管措施的權利。





那麼，英大財險為何要冒如此大的風險去監聽監管檢查組談話呢？





《通報》披露，山東保監局現場檢查時發現，英大濰坊中支存在設立大額賬外資金、代理業務手續費不真實、報銷虛假費用等違規問題。









針對山東保監局的通報情況，記者昨日多次致電英大財險位於北京的總公司和山東分公司、濰坊中心支公司，其電話均處於無人接聽狀態。





先例：長安責任北分曾遭重罰





一位保險業內人士告訴每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者，英大財險這種事情肯定會要被嚴肅處理。





值得注意的是，類似對抗檢查的案例在行業內曾有遭重罰的先例。





2010年1月至3月，北京保監局對長安責任保險股份有限公司北京市分公司（以下簡稱長安北分）進行了現場檢查。在檢查過程中，長安北分存在拒絕、妨礙監督檢查的違法行為，而時任長安北分副總經理郭強、員工魯建科與章漢琴三人直接實施了上述違法行為。





處罰書顯示，2010年3月12日上午，原長安北分員工章漢琴在檢查組對其工作電腦進行檢查時，強行關閉電腦，離開職場，導致檢查中斷。檢查組遂要求長安北分妥善保存該電腦，在檢查結束前不得刪除、銷毀電腦內的文件和數據。當日中午，郭強與魯建科強行砸毀長安北分辦公室玻璃門，將上述電腦搶走後，刪除了電腦內保存的經營業務檔案。第二天，郭強又刪除長安北分職場監控設備內保存的2010年3月12日監控錄像記錄。





保監會在行政處罰書中指出，上述行為違反了《保險法》有關規定，保監會給予郭強終身禁止進入保險業、禁止魯建科5年內進入保險業和禁止章漢琴3年內進入保險業的處罰。





隨後，北京保監局又對長安北分和該公司8名相關責任人開出9張罰單。因業務財務數據不真實、拒絕妨礙依法監督檢查、委託不具有合法資格的機構從事保險銷售活動三大問題，長安北分被處以合計80萬元罰款，長安北分及其海淀支公司、丰台支公司和朝陽營銷服務部被處以停止接受新業務6個月；8名責任人則被處以警告、罰款或撤銷任職資格。





當時，有媒體引述知情人士稱，在北京保監局7月份下發給長安北分的行政處罰事先告知書里，本打算吊銷長安北分的《經營保險業務許可證》，后經長安北分申訴，去掉了這一條。





每經編輯？李凈翰





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