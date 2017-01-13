羅玉鳳算不算通過踐踏尊嚴獲得成功？北京新浪網 (2017-01-13 07:22)
原標題：鳳姐飛得再高，還是比你矮丨冰川觀察
作者：侯虹斌 來源：公號「冰川思想庫」
鳳姐不僅努力，而且還有那麼多奇迹支撐著她，包括意外地走紅，神奇地去了美國，早已飛得遠遠超出她的出身所能想像的最高點了。但在城市精英看來，仍然飛得太矮了。
鳳姐又一次爆紅了。
當然，她本來就很紅，而且，一直還斷斷續續地停留在人們的視線當中，不曾消失。
不過，新年伊始，她的公號文章《羅玉鳳：求祝福，求鼓勵》還是成了一篇爆款文，並且引發了一波洶湧的爭議。
鳳姐如今處於一個什麼樣的社會階層當中？往好的說，她是網路上的名副其實的大V，微博幾百萬粉絲，鳳凰網主筆，還去了美國：這些標識看起來好像是成功了。
但另一方面，她在美國是一名修甲師，經濟不寬裕，並沒有交到穩定的男友，她誠懇地表明自己仍然是美國的底層……
有些人看來，鳳姐是一個勵志典範，她正在走向成功。然而也有人認為她從頭到尾就是一個笑話。還有人這樣評價她：渾身虛假的包裝貨，說她一個字都多餘。
其實大家都明白，所謂的「成功」是相對而言的。「我奮鬥了18年才和你坐在一起喝咖啡」，是這個不平等的世界的常態。
假設一個農村女性，能通過努力走進城市，找到不錯的工作改善生活，就能算是成功了。竟然不靠婚姻就能去到美國，並紮根下來，那就更了不起了。
但鳳姐的奮鬥路徑，以及她如今的結果，完全在精英的期待之外，這才是爭議點。
這十多年來，網紅風起雲湧，只有兩位網紅是依賴著「審醜」成名的，並且真正改變了自己的生活。一位是芙蓉姐姐，一位是羅玉鳳。
問題在於，宋小寶或賈玲等這樣的喜劇演員，再來自底層、扮相再醜，不管是他們自己還是觀眾，都能劃清生活與角色的關係，不會把角色的「醜」誤植於他們個人身上。
而芙蓉姐姐與羅玉鳳，則是把自身融進了「醜」之中，「醜而不自知」；不是認為自己美若天仙，就是認為自己才高八鬥，看起來還像是認真的。
正是她們的這種愚蠢荒誕和認知錯位，才極大地吸引了大眾的注意，一炮而紅。
而且，她們一直在持續地製造話題；她們吸引人的方式，始終都沒有脫離「醜」這個範疇。
但鳳姐或芙蓉姐姐，真像她們展現出來的這麼愚蠢和可笑嗎？
這麼多年來，芙蓉姐姐一直在跑各種活動，收入不俗，她或她的經紀人當真不知道她的「Ｓ型舞蹈」的水平如何嗎？肯定知道，但她必須保持自己的獨特風格，醜，就要醜到底，才能符合她的人物設定，才有一定的市場空間。
比如鳳姐，真的不知道自己不可能嫁給奧巴馬嗎？在一定程度上，她也必須吻合大眾對她的無知和狂妄的想像，才能繼續葆有話題度。
她們，不過是明白了，只有持續成為審醜的主角，才能夠收益最大化。雖然，她們的「收益最大化」，在有學歷、有資源的精英們看來，仍然不值一提。
在這篇《求祝福，求鼓勵》中，邏輯是很清晰的：鳳姐出身農村，母親早就教導她「你要認命、這就是你的命」；但她堅持不認命。
可通過各種考學、打工、試圖寫詩等等方式，都無法改變命運。她劍走偏鋒地去徵婚，不管這是有心栽花還是無心插柳，卻走紅了。
鳳姐算不算是一種自戕式的表演？她的自我矮化與自我醜化，算不算是一種通過踐踏尊嚴來獲得關注和成功？
這確實是一個相當難回答的問題。她在一定程度上是靠著大家的嘲笑才紅起來的，當大家不再嘲笑她的時候，她的關注度就會少了。
這幾年，她持續不斷地努力，正在從一個「醜角」轉化成「正旦」，想顯示她的寫作能力。但這條路是非常擁擠的。不依靠賣「醜」和賣「苦」，她還能停留在關注的舞台上？沒人知道。
更殘酷的是，鳳姐不僅努力，而且還有那麼多奇迹支撐著她，包括意外地走紅，神奇地去了美國，早已飛得遠遠超出她的出身所能想像的最高點了。
但在城市精英看來，仍然飛得太矮了。
鳳姐還是太窮，還是沒有改變社會地位；而城裡人一出生，天然地就比鳳姐死去活來地努力飛翔的海拔更高了，他們除了欣賞鳳姐可供「審醜」的那一面，怎麼會覺得她成功呢？
歸根結底，鳳姐還是不夠有錢，不夠成功；要是她安心歲月靜好、含笑面對生活也罷了，偏偏她又不肯認命，一心想「成為你們」。這難道不好笑嗎？
這讓我想起歐逸文在《野心時代》中寫道，他在採訪之後發出感概：「在農村的等級排行，地位唯一比年輕女子來得低的人，便是對未來還心存志向的年輕女子。」
鳳姐正好是這個等級排行中最低的那一類人。
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