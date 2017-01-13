▲2016年營造工程物價指數年跌1.69%，主因是水泥及其製品類價格走低。（圖／主計總處提供）

行政院主計總處發布國情統計通報，2016年營造工程物價指數年跌1.69%，主因是水泥及其製品類價格走低，金屬製品與塑膠製品類價格下半年雖漸回升，惟全年平均仍較上年為低，致材料類下跌2.67%；勞務類受工資類漲0.27%，以及機具設備租金類小跌0.44%，交互影響，微漲0.04%。

就營造工程材料類下之10個中類觀察，僅雜項類價格較2015年上揚；水泥及其製品與木材及其製品類因國內需求減少，分別跌5.33%及4.33%。

國際原油及銅價雖見回升，惟市場需求續呈平疲，行情仍低，影響所及，瀝青及其製品與機電設備類分別跌3.59%及2.96%。

至於金屬製品類價格，自2012年連5年下跌，2016年下半年已見跌深逐步回穩，惟全年平均仍跌0.83%。