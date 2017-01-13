▲模特兒展演最新時尚LOOK。（圖／公關提供）

快時尚品牌GU昨(12)日在台北舉辦2017春夏系列展示會，展出今年春夏的時尚趨勢與重點單品。延續2016年「Wear Tokyo Now」品牌宣言，更首度加入倫敦R&D設計中心創作，以「Various Times」為2017春夏展示會主題概念，打破傳統穿搭思維與剪裁輪廓，鼓吹自由穿著、隨意搭配的穿衣風格。

展示會現場利用人台展出重點搭配概念，並有真人模特兒展演最新時尚LOOK。更在每區加入衣桿吊掛更多樣化的服裝款式，讓媒體可以現場體驗到不同的布料質感與穿搭樂趣，活動也邀約知名造型師李佑群老師、李明川老師，以及藝人茵茵、安薇綾等出席。GU全球副社長末永智明先生也宣布將於今年春天，在新竹遠東巨城購物中心B1全新展店。

▲模特兒展演最新時尚LOOK。（圖／公關提供）

在2017年春夏女裝主題系列中，以「設計袖、落肩領上衣」、「Palazzo帕拉佐美型寬褲」、「印花T-shirt」重點單品等多樣化的穿搭方式，以多變的材質與細節設計，帶來穿搭上的無限可能性。男裝整體設計則以基本單品與潮流元素為基礎做混合搭配，呈現出讓消費者出乎意料的簡約，卻又能走在時代尖端的造型。童裝部份以「Heaven in the City城市夢想天堂」為主題，加入更多成人時裝的時尚要素以及都會穿著元素，期盼藉由穿搭玩樂，父母能與孩子一同享受不平凡的新奇樂趣。而配件更是能為整體造型畫龍點睛的重要角色，女鞋以顏色時髦好看的Baboosh拖鞋與穆勒鞋(Mule)為主打，V字鞋口露出腳背肌膚，面積恰到好處，呈現性感的女性魅力；男鞋則推出網眼鞋面的運動休閒款，能與任何基本單品混搭出獨特潮流風格；BAG系列除了多樣流行款式之外，首度加入CORDURA®材質系列包款，增添運動風與活潑感，商品更加多元，呈現獨一無二的自由時尚。

女裝春夏風格：春季巧玩層次混搭，夏季演繹強勢IT單品的時尚新態度

以90年代的頹廢帥氣風格混搭花朵、蕾絲、運動風等要素，創造出浪漫與休閒風格的玩趣混搭感，來呈現春季系列的層次混搭概念。在春天的浪漫甜美當中加入運動元素，更能因應潮流，符合今年時尚趨勢。像是兩件式設計針織衫與假兩件式蕾絲拼接針織連身裙或紗裙，隨興搭上休閒上衣或百褶裙裝，一件就能創造多層次線條，展現妳的獨特穿搭個性。

夏季女裝的靈感取自非洲藝術家創作，推出多樣化的上衣潮流，透過立體剪裁設計，讓布料呈現空氣感的自然氛圍，以一件強而有力的單品，就可以讓整套穿搭看起來很時尚，讓夏季的穿著更為輕鬆舒適又有型。單品包括multi-way多變穿法上衣、設計寬袖、落肩領的上衣款式，以及令人印象深刻大勢登場的Palazzo帕拉佐美型寬褲等。

▲模特兒展演最新時尚LOOK。（圖／公關提供）

春夏不僅是百花齊放的新年開端，也是可以大膽玩色的季節，在2017年公布Pantone最新年度春夏流行色，包含帶有冷灰色調尼加拉藍，是春季最實用、好搭的大勢色彩；淡淡的、如小Baby般的粉嫩色彩淡山茱萸粉，在近幾年大放異彩，也能為女孩增添甜美氣息。而到了夏季，太陽般溫暖的櫻草花黃、藍寶石一樣耀眼又充滿自信的青金石藍、熱情奔放的火焰紅等，各種鮮豔又飽和的流行色彩加入夏季女裝系列設計中，更能展現春夏百變多端的活力生機，為GU增添更多繽紛時尚色彩。

帕拉佐美型寬褲(Palazzo Pants)跟之前推出的寬褲(Skants)相比，其輪廓顯得更為纖細，垂墜感的布料以及褲口、開衩部分會隨步伐搖擺，呈現女人味的自在感。適合創造強調腰身的造型，搭配女人味的雪紡上衣穿出典雅華美；搭配搖滾T恤則穿出有街頭風的潮感；搭配風衣外套則能穿出成熟穩重的知性氣質等等，從正式典雅到休閒風格都能滿足搭配需求，是春夏季可以一穿再穿，百搭不厭的重點單品。

設計袖與落肩領上衣的版型，則是延續秋冬的寬袖、水袖，與變化款的襯衫剪裁。綁帶、鬆緊縮口的寬鬆袖等為本次設計袖的精華元素，並在肩部設計下功夫，成為更容易露後頸的落肩領款式，讓秋冬塵封許久的肩頸部位，可以重新展現美麗又有魅力的女人線條。並且能與帕拉佐美型寬褲(Palazzo Pants)完美搭配，成為今年春夏最IN的時尚LOOK。

印花T-shirt系列多元的設計與超值的價格，長期以來受到消費者喜愛。2017春夏的全新發表，以可愛、Chic、運動、帥氣等多種風格印花圖案，滿足不同個性女孩在穿搭上的需求，預計推出METALICA、NIRVANA等樂團聯名圖案的搖滾T恤，搭配帕拉佐美型寬褲(Palazzo Pants)就是很適合參加夏季音樂活動的舒適造型，啟發女孩們內心潛在的搖滾精神。而更多聯名款印花T-shirt商品預計將於春夏季陸續上市。

男裝春夏風格：潮流與基本間的完美平衡

在春夏男裝時尚部分，捨去單純地套公式一衣一褲基本穿搭，融合更多流行元素，街頭風(Street)、都會風(Clean)、潮流風(Trend)三大風格，佐以各式各樣的造型，都要讓男裝在本季時尚中大膽突破。現在Oversize T恤正夯，除了T恤以外，針織衫、襯衫也會推出Oversize款式。輪廓不會過度寬大，並且適用於多樣化的穿法。不只上衣，褲子也有流行寬大的輪廓。利用「寬大X寬大」的搭配法則，抑或是下擺露出內搭衣或是從領口露出彩色T恤等層次造型，都能輕鬆穿出個人潮感，展現濃濃街頭(Street)時尚。

▲男裝穿搭參考。（圖／公關提供）

都會風(Clean)則利用黑白色系的運動混搭風等等高技巧性的穿搭，展現日式Smart Casual與復古感，帶出男性渾然天成的優雅氣息與大人味的質感；而基於傳統搭配模式，卻又不傳統的潮流(Trend)風格，基本色系與質感的素材，如麂皮的樂福鞋款，更增添成熟大人風格。重點單品包含Swingtop外套，是在市場上很受歡迎，繼MA-1飛行外套之後，以立領剪裁呈現的新款布勞森外套。

▲童裝春夏風格。（圖／公關提供）

童裝春夏風格：「Heaven in the City城市夢想天堂」- 與孩子的新玩樂提案

新世代的年輕親子越來越重視時尚，也希望能與孩子一同穿搭獨家親子品味。本次春夏童裝主題「Heaven in the City城市夢想天堂」，加入更多成人時裝的時尚要素，十分富有都會感且兼具整潔、輕鬆感的時裝，並添加70年代復古時尚氣息的單品。像是可以與大人服飾呼應的風衣外套與牛仔褲、運動風格大LOGO圖樣上衣、百褶紗裙與丹寧搭配等等，不僅可以利用搭配樂趣與孩子拉近距離，成為親子之間的新奇娛樂，也能透過服裝，帶領孩子們想像長大成人後未來的自己。

而先前十周年感謝祭受到消費者的愛戴，該品牌全球副社長末永智明先生在活動期間提及2017新年度展店計畫，預計將從春季如火如荼進行，首波展店於新竹遠東巨城購物中心B1開設台灣第8家店舖，意味著台灣六大都市-台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄全員到齊，並且將於開幕前(3/1-3/15)在百貨內開設GU快閃店，讓新竹消費者可以搶先其他店舖購買春夏最強主力商品。