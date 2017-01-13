（中央社台北2017年1月13日電）彭博報導，黃金期貨價格攀漲至7週高點，因美國總統當選人川普在記者會中幾乎未提及刺激經濟計畫細節，導致美元走貶和投資人搶進以黃金交易為主基金。



紐約商品交易所2月交割期金價格上漲0.3%，每盎司收1199.80美元，盤中觸及1207.20美元，為交易最活絡合約價自11月23日以來最高。



3月交割期銀價格變動不大，每盎司收16.825美元。



紐約商業交易所4月交割期白金價格上漲0.9%，每盎司收984.70美元；3月交割期鈀價格上漲1.5%，每盎司收765.25美元。



工業金屬方面，受美元下跌影響，期銅價格升至1個月高點。



紐約商品交易所3月交割期銅價格上漲2.3%，每磅收2.6715美元，盤中一度上漲2.5%，至每磅2.6755美元，觸及12月12日來最高點。



倫敦金屬交易所期鋁、期銅、期鉛、期鋅和期鎳價格上漲，期錫價跌。（譯者：中央社徐睿承）