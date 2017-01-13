●【歐股盤後】歐洲股市走弱☆中央社 (2017-01-13 04:24)
（中央社台北2017年1月13日電）歐洲股市12日走弱，美國總統當選人川普（Donald Trump）昨天舉記者會時未對政策多作說明，以及飛雅特克萊斯勒汽車公司被控在廢氣排放造假，都令投資人感到失望。
美國環保當局指控飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler），在柴油卡車與休旅車安裝軟體，藉以在廢氣檢測時造假，在米蘭和紐約兩地掛牌的飛雅特公司股價因而重挫。飛雅特已否認此事。
在華爾街，飛雅特克萊斯勒股價在正午左右大跌14.5%；在米蘭股市，股價以暴跌16.1%作收。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場持平，收在7292.37點。
法蘭克福股市DAX 30指數下跌1.1%，收在11521.04點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.5%，收在4863.97點。
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