美股盤中─川普政策讓人失望 道瓊大跌逾180點鉅亨網 (2017-01-13 00:52)
【鉅亨網編譯郭照青】
美國股市週四中場走低，總統當選人川普在 7 月以來首次的記者會中，表現讓人失望，為市場利空。道瓊指數一度大跌逾 180 點。
分析師說，股市於選後上漲，係因展望政府將減稅，增加基礎建設支出及其他措施。但這些政策的細節與實施時機也非常重要。
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道瓊工業平均指數下跌 158.07 點或 0.79% 至 19796.21。
Nasdaq 指數下跌 53.77 點或 0.96% 至 5509.88。
S&P 500 指數下跌 16.79 點或 0.74% 至 2258.44。
分析師說，川普週三的記者會讓投資人大感失望。談到保護主義及進一步懲罰企業，並非股市利多。
川普抨擊了醫藥業，健保股與生技股因而下跌。他對三項主要政策，即稅改，放寬管制及財政振興措施，並未提供細節。
所謂的安全港資產週四上漲，黃金期貨突破每盎司 1200 美元技術性水準。美國債券價格亦上漲，10 年期債券殖利率下降至 2.32%。
美元兌一籃六種貨幣大幅下跌，歐元報 1.064 美元，日元報 114.6 兌 1 美元。
分析師說，美元升值的動能，主要係對川普推升美國經濟成長感到樂觀。但昨日造成的不確定性，增加了美元下滑的風險。
記者會中，談到了俄羅斯駭客報告，川普退出自己的企業王國，也再度抨擊了媒體，但缺少振興計劃的細節，讓美元多頭空手而歸。
週四，幾位聯準會 (Fed) 官員發表演說，亦為投資人焦點。
費城 Fed 銀行總裁 Patrick Harker 說，三次升息是適當的。他說 2017 年有了好的開始，通貨膨脹預期開始上升。但他亦指出，貨幣政策是有限的工具，成長政策也需視選出的官員而定。
芝加哥 Fed 銀行總裁 Charles Evans 態度謹慎。他於週四說，經濟可望強勁成長，但可能無法持續。
經濟消息方面，美國上週初次申請失業金人數低於預期。美國 12 月進口物價上漲，油價走高推升了進口物價。
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