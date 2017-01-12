大陸光盤行動4年 食物浪費仍嚴重中央社 (2017-01-12 22:20)
（中央社記者張淑伶上海12日電）中國大陸為了遏止食物浪費推出的「光盤行動」（指把飯菜吃光）已經4年，食物浪費仍嚴重，每年約1700萬至1800萬噸餐飲食物浪費，約是3000萬到5000萬人一年的飲食量。
新華社報導，反對飲食浪費的「光盤行動」2013年開始推動，有火鍋店業者認為，浪費食物的現象還是很普遍。有些客人為了避免業者回收餐食，會在離席前把沒吃完的火鍋料全都下鍋煮，但又不吃。
報導引述大陸中科院地理科學與資源研究所公布的一項從2013至2015年的調查結果顯示，大陸餐飲食物浪費量約為每年1700萬至1800萬噸，相當於3000萬到5000萬人1年的糧食。
報導並指出，餐食浪費的現象捲土重來原因有幾個。其中，因為食物成本上升，很多餐廳不再推出鼓勵減少浪費的「半份菜」，半份菜做起來不划算。
此外，有些餐廳標示「浪費罰款」卻從來不執行，久了也失去公信力。
報導也指出，根據法規，餐廳不得規定最低消費金額，但有些餐廳未遵守，造成消費者寧願多點以達到最低消費金額的狀況。
部分地方習俗仍認為，婚喪喜慶等場合備菜一定要豐富，沒有剩菜代表招待不周，婚宴浪費現象特別嚴重。1060112
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