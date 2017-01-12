（中央社台北12日電）中國大陸雲南省鎮康縣37歲的中共縣委統戰部副部長蔣鉗虎，昨天晚間駕車撞上2名鎮康縣國稅局官員，2人皆當場死亡。蔣鉗虎被拘留，當地公安機關仍在調查事故原因。



春城晚報報導，據鎮康縣政府辦公室通報，11日晚間8時25分，37歲的鎮康縣委統戰部副部長、工商聯黨組書記、副主席蔣鉗虎駕駛一輛轎車，在南傘口岸與園區一號路連接線約1公里處肇事，造成53歲的鎮康縣國稅局副局長袁永康，及45歲鎮康縣國稅局辦公室主任羅桂君當場死亡。



報導說，事故發生後，縣委縣政府高度重視，縣委書記李玉學、縣長董萬春要求迅速查明事故原因，嚴懲肇事者，妥善處置死者身後工作。



目前，肇事者蔣鉗虎已被公安機關拘留，公安交警部門正在進一步查實事故原因。



對此，大陸網友議論紛紛。有網友認為，這起官員害死官員事件「內情應該不尋常」。但也有人認為，這只是一起單純的意外事故。1060112