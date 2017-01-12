新疆偏遠縣反恐 刀都要刻上身分證字號中央社 (2017-01-12 21:12)
（中央社台北12日電）中國大陸新疆溫宿縣為加強反恐，日前要求縣民要把家中所有刀具刻上身分證字號，以便官方在必要時調查持刀者身分。
綜合英國廣播公司（BBC）中文網等媒體報導，被要求刻上身分證字號的刀具，包括菜刀、水果刀、剪裁用刀、武術刀劍、鐮刀、斧頭等帶刀刃的器具，幾乎涵蓋所有刀具。
位在溫宿縣溫宿鎮的龍泉社區居委會日前貼出一張通知，列出上述內容。但這張通知日前被人拍照後在網路上流傳，引起外界及媒體注意。
除上述內容外，通知還要求居民為刀具刻字時，要攜帶身分證，還須支付每把刀人民幣3元（新台幣14元）的鐫刻費，且須在1月10日前完成。否則社區及派出所等單位在大清查時將予以沒收，並追究責任。
溫宿縣屬南疆地區，位在天山南麓，與吉爾吉斯接壤，地處偏遠，面積達1.4萬平方公里。但人口僅約25萬人，其中約76%為維吾爾族，近22%為漢族。1060112
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