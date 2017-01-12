緬北衝突加劇 4千難民逃入中國中央社 (2017-01-12 20:41)
（中央社台北12日電）緬甸北部戰事再起，當地約4000名民眾為躲避戰火，10至11日陸續逃入一線之隔的中國大陸雲南境內。
法新社報導，自緬甸政府軍與緬北的克欽獨立武裝部隊重新開戰以來，緬北衝突地區已有數十人死於戰火，許多當地居民先後逃離家園進入雲南，據估計人數達4000人，且多數是婦女、孩子和老人。
報導指出，逃入中國大陸境內的緬北難民中，有不少人先前就已住在緬北的難民營中。
緬北當地非政府組織表示，由於政府軍與叛軍戰鬥激烈，前往緬北了解情況的聯合國人權官員，目前仍無法進入衝突地區。
聯合國日前曾表示，緬北有2700名流離失所的居民處境堪憂，在冬季氣溫下降之際，這些人沒有足夠的禦寒設備。1060112
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