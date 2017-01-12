港政務司長林鄭月娥將參選特首中央社 (2017-01-12 20:30)
香港政務司長林鄭月娥12日證實，她已向行政長官（特首）請辭，一旦獲得中國大陸中央政府批准，就準備參選下屆特首。中央社記者張謙香港攝 106年1月12日
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