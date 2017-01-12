（中央社台北12日電）針對山西臨汾近來空氣嚴重汙染，二氧化硫濃度竟超過每立方公尺1000微克，中國大陸環保部與山西省政府聯合派出專家小組趕往臨汾，協助展開汙染原因分析，並制定因應措施。



新華社報導，多名大氣環境領域的科學家組成的專家小組，正在臨汾展開汙染源分析，以做好處置方案。



臨汾全市自2016年12月底至今年1月初，空氣持續籠罩在嚴重的二氧化硫汙染中，濃度多次超過1000微克。而中國大陸官方制定的二氧化硫汙染標準為60微克。



報導指出，到今天下午4時，臨汾的空氣品質指數（AQI）為85，等級為「良」。但其中二氧化硫濃度仍有約100微克。而同一時間，山西呂梁的AQI與臨汾差不多，但二氧化硫濃度低於40微克。



此外，河北保定同一時間的AQI約為200，但二氧化硫濃度也只有40微克，數值都遠低於臨汾市。1060112