（中央社台北12日電）中國大陸春節返鄉，年青男女最怕親朋好友「逼婚」，江西省單身族的逼婚壓力最大。而77%的男性最無法忍受對方是個拜金女，59%的女性最無法忍受對方吝嗇。



澎湃新聞報導，近日發布的「2016－2017年中國男女婚戀觀調研報告」中，婚戀交友網站調查1萬6525人發現，近6成單身男與半數單身女都曾經被父母逼婚。



從大陸省市來看，男性受到逼婚壓力最大的省份依次為：江西、河南、廣東、安徽和陝西；女性受到逼婚壓力最大的省份依次為：江西、安徽、河南、上海和雲南。



而在對另一半的要求上，「長相」佔相當重要的一環，僅有6%的男性與5%的女性不在意自己另一半的長相好看；而男性則年齡愈大，愈要「看臉」，65%的40歲以上男性，認為另一半的長相很重要。



此外，日常相處上，77%的男性最無法忍受對方是個拜金女，其次是無理取鬧。而59%的女性最無法忍受對方是個鐵公雞，其次是娘娘腔和斤斤計較。



婚戀調查還顯示，男性最理想的女性伴侶是南方的廣東地區、大學學歷、月入人民幣5000元（約新台幣2.3萬元）、身高159至163公分的28歲女性。



而女性的理想男性伴侶則是北京地區、大學學歷、月收入人民幣2萬（約新台幣9萬元）、身高175至180公分的33歲男性。1060112