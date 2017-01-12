港政務司長參選特首 泛民初步不支持中央社 (2017-01-12 19:32)
（中央社記者張謙香港12日電）香港政務司長林鄭月娥今天請辭並表示計畫參選下屆行政長官（特首），泛民主派初步表示不會支持她。
代表功能組別資訊科技界進入立法會的泛民議員莫乃光今天向媒體說，林鄭月娥如果出任下屆特首，將會延續現任特首梁振英的路線，很難想像民主派會支持她參選。
據報導，莫乃光是選舉委員會泛民成員的協調人。
個別親政府的建制派立法會議員則表示樂見任何人參選，其中經濟民生聯盟的梁美芬說，對不同特首參選人持開放態度。
她說，目前無論是潛在或已宣布參選的人中，都有服務社會的經驗，以及與北京中央可以溝通。
特首選舉將於3月26日舉行，屆時將由1200名選舉委會委員投票選出。
選委會委員已於月前選舉，泛民陣營奪得325席，雖然未能左右大局，但必要時可以發揮關鍵少數作用。
目前泛民方面尚未決定是否推派代表參選。
據報導，泛民方面原先不排除支持財政司司長曾俊華參選，而曾俊華也已經請辭，為參選作準備，但其請辭至今未獲北京中央批准。
星島日報今天更引述消息報導，林鄭月娥是北京中央唯一支持的人選。
基本法第48條規定，特首須提名並報請北京中央政府任命或免除各司司長等職務。1060112
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