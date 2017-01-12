美準國務卿提對台承諾與一中 陸：矛盾中央社 (2017-01-12 19:10)
針對美國準國務卿提勒森在聽證會上提及美方對台重要承諾和「一中」政策，中國大陸外交部發言人陸慷（圖）12日說，「台灣關係法」有違美方的「一中」承諾，提勒森的說詞有矛盾。中央社記者尹俊傑北京攝 106年1月12日
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