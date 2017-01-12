中國大陸國家主席習近平積極查貪抓腐，每年都有不少首長被糾舉下台。2016年，共有17名「地級市」的市委書記或市長遭到查辦，分別被開除黨籍和公職等處分。



中國大陸一共有293個「地級市」，也就是大陸第二級的行政區劃。在中共18大以來，每年都有這些地級市的首長在紀檢監察部門的反腐下倒台。



剛剛過去的2016年，至少又有17名地級市市委書記或市長被查，其中有6人已被開除黨籍和公職，甚至也有市委書記跟市長雙雙落馬的情形。



這些因涉及貪腐而倒台的地級市，包括了濟南、合肥、洛陽、焦作、衡陽、寧波、珠海、潮州、、呼倫貝爾、葫蘆島等市。



