去年大陸17名地級市首長 因貪腐倒台中廣新聞網 (2017-01-12 18:40)
中國大陸國家主席習近平積極查貪抓腐，每年都有不少首長被糾舉下台。2016年，共有17名「地級市」的市委書記或市長遭到查辦，分別被開除黨籍和公職等處分。
中國大陸一共有293個「地級市」，也就是大陸第二級的行政區劃。在中共18大以來，每年都有這些地級市的首長在紀檢監察部門的反腐下倒台。
剛剛過去的2016年，至少又有17名地級市市委書記或市長被查，其中有6人已被開除黨籍和公職，甚至也有市委書記跟市長雙雙落馬的情形。
這些因涉及貪腐而倒台的地級市，包括了濟南、合肥、洛陽、焦作、衡陽、寧波、珠海、潮州、、呼倫貝爾、葫蘆島等市。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ZHIYUN 智雲】Z1 Crene雲鶴 微單眼三軸穩定器
- GUCCI GG Marmont 復古風牛皮縫線拉鍊斜背包(黑/小)
- MICHAEL KORS JET SET TRAVEL金字防刮皮革鏈帶方型斜背包(
- LONGCHAMP 短提把中型水餃包/藍色(M)
- GUCCI Marmont 全皮復古GG釦環對折長夾 黑色
- 【Rebecca Minkoff】MAC素面皮革金屬釦環手拿/斜背兩用晚宴
- 【手感的秀】植鞣革春日和風肩背包(神秘黑)
- ANACOMDA巨蟒 1TB 2.5吋軍規蟒撞防護行動硬碟(黑/銀)
- 【東方翡翠寶石】觀音菩薩A貨天然緬甸玉花件吊墜/細糯飄花
- 【亞洲限定款 CITIZEN】星辰 世界時間萬年曆防磁電波計時錶
想淘便宜機票可從冷門機場出發【北京新浪網】
25年來首次下滑！蘋果把這家中國企業「坑」慘了……【北京新浪網】
台媒妄想擊沉遼寧艦 實則連挨打的資格都沒有！【北京新浪網】
男子在網吧連續上網近18小時 引發猝死【北京新浪網】
遼寧艦在台灣海峽的一天一夜 算算航速你就懂了【北京新浪網】