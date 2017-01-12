陸委會：陸無理挑釁 應務實溝通中央社 (2017-01-12 18:18)
（中央社記者陳家倫台北2017年1月12日電）陸委會今天表示，中國大陸持續在國際上操作「一中」，以零和思維打壓台灣國際空間，對這種無理挑釁的作為，陸委會表達強烈不滿，兩岸應務實溝通，才能真正化解分歧。
受陸方壓力，奈及利亞要求台灣駐奈國代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」。奈國政府並配合中國大陸舉行記者會，宣稱基於「一個中國」，不再承認台灣是一個國家。
陸委會指出，2016年5月20日以來，中國大陸持續在國際間操作「一中原則」，以零和思維打壓台灣國際空間，傷害台灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，政府對此種無理挑釁的作為表達強烈不滿。
陸委會表示，「這和中國大陸口口聲聲強調的推動兩岸關係和平發展恰恰背道而馳」。
陸委會呼籲中國大陸應客觀務實看待兩岸現狀，尊重中華民國是主權國家的事實，以及正視台灣2300萬人民對捍衛國家尊嚴及民主的堅定信念；兩岸應務實溝通，才能真正化解分歧。
陸委會表示，對於奈及利亞與中國大陸簽署堅持「一中原則」的聯合聲明，以及奈國配合中共要求台灣駐奈及利亞辦事處摘牌遷移，外交部已表達嚴正抗議與譴責。
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