台駐奈代表處遭摘牌 陸重彈一中舊調中央社 (2017-01-12 17:50)
中國大陸外交部發言人陸慷（圖）12日說，聖多美普林西比與大陸復交、奈及利亞要求台灣駐奈代表處摘牌更名，都是基於「一中」原則做出「正確的政治判斷」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年1月12日
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