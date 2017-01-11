















為了讓平常深受睡眠所苦的獨居長輩，能一夜好眠，在華山基金會服務的許譽騰，發現蔓荊種子，有這樣的功效，並且在善心人士的幫忙下，製作香包發送給需要的獨居長輩。在華山基金會竹崎站服務的許譽騰，因有感於獨居弱勢長者長年受頭昏、頭痛及失眠所苦，在一次機緣下聽到海生植物蔓荊種子，做成的枕頭可以幫助睡眠、舒緩頭疼。==華山基金會竹崎站長 許譽騰==那時候我就想到說其實我在服務獨居長輩很多長輩他們都會有頭疼 然後睡不著睡不著覺或睡不好覺的狀況我想說如果可以的話我要收集很多很多的蔓荊子來幫我服務的這些長者們準備一個蔓荊香包==中醫診所醫生 張金石==蔓荊子的性是平 溫 苦 甘一般是頭風 頭暈 頭痛 效果不錯在種子創作家黃立鑫老師及臉書翁吉詳先生的幫助下，志工阿嬤一起手縫、裝填，並由竹崎高中同學送到長輩家中。==竹崎高中紫錐花社同學==阿嬤這是香包要給你（好 謝謝）揉一揉可以治頭痛 幫助睡眠然後祝你身體平安健康新年快樂（感恩）==竹崎高中紫錐花社同學==（這麼冷 真的很甘心）阿嬤 阿嬤 這個送給你這個可以治頭痛幫助睡眠愛心香包送到長者手中，為的就是希望讓平日依賴藥物的長者們有個心理支持，逐漸減少用藥，並且一夜好眠。公民記者 許譽騰 嘉義報導