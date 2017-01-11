蔓荊種子助眠.舒緩頭痛 做成香包送長輩公視 (2017-01-11 00:00)
為了讓平常深受睡眠所苦的獨居長輩，能一夜好眠，在華山基金會服務的許譽騰，發現蔓荊種子，有這樣的功效，並且在善心人士的幫忙下，製作香包發送給需要的獨居長輩。
在華山基金會竹崎站服務的許譽騰，因有感於獨居弱勢長者長年受頭昏、頭痛及失眠所苦，在一次機緣下聽到海生植物蔓荊種子，做成的枕頭可以幫助睡眠、舒緩頭疼。
==華山基金會竹崎站長 許譽騰==
那時候我就想到說
其實我在服務獨居長輩
很多長輩他們都會有
頭疼 然後睡不著
睡不著覺或睡不好覺的狀況
我想說如果可以的話
我要收集很多很多的蔓荊子
來幫我服務的這些長者們
準備一個蔓荊香包
==中醫診所醫生 張金石==
蔓荊子的性是平 溫 苦 甘
一般是頭風 頭暈 頭痛 效果不錯
在種子創作家黃立鑫老師及臉書翁吉詳先生的幫助下，志工阿嬤一起手縫、裝填，並由竹崎高中同學送到長輩家中。
==竹崎高中紫錐花社同學==
阿嬤這是香包要給你
（好 謝謝）
揉一揉可以治頭痛 幫助睡眠
然後祝你身體平安健康
新年快樂（感恩）
==竹崎高中紫錐花社同學==
（這麼冷 真的很甘心）
阿嬤 阿嬤 這個送給你
這個可以治頭痛幫助睡眠
愛心香包送到長者手中，為的就是希望讓平日依賴藥物的長者們有個心理支持，逐漸減少用藥，並且一夜好眠。
公民記者 許譽騰 嘉義報導
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