















高麗菜、大白菜生產過盛，許多產地農民直接以每顆10元價格，開放給民眾自行採收，但雲林農民林佳新相當不以為然，他認為，要種出安全、高品質的蔬菜，成本不低，不認同農民將自己心血結晶賤賣。一大早民眾拿著布袋，來到雲林元長鄉這處大白菜園，因為受到氣候穩定等因素影響，造成產地大白菜產量供過於求，農民讓民眾以一顆10元的價格自行採收，吸引不少民眾前來。==民眾==對我來說市面上應該沒有那麼便宜但是(採收)要會處理你如果不會處理拿那麼多回去也沒有用==雲林農民 蔡先生==我的想法是這是能吃的東西 你浪費掉如果耕鋤掉真的是太浪費了就算給人家採收沒錢的也無所謂不只大白菜收，最近過剩的高麗菜也一樣，不過有位雲林的林姓農民就相當不以為然，他認為要種出安全、品質又好的高麗菜，一定要花人力、心力與投入學習，成本不低，農民一顆賣十元，根本是作賤自己。==雲林農民 林佳新==一顆30元 你們來買我捐15元給我們雲林縣社會關懷協會晚照班的小朋友吃飯我也不給消費者認定它是賤價商品這才是我們的理念林佳新表示，他全心全力投入，種植高麗菜，收入不只要負擔家計，產銷過程中，通路商、運輸、紙箱業，也靠高麗菜維生，如果菜價崩跌就以低價開放採收，對台灣農業是一大傷害。記者 王威雄 雲林報導