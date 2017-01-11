高麗菜1顆10元! 農民:不認同將心血結晶賤賣公視 (2017-01-11 00:00)
高麗菜、大白菜生產過盛，許多產地農民直接以每顆10元價格，開放給民眾自行採收，但雲林農民林佳新相當不以為然，他認為，要種出安全、高品質的蔬菜，成本不低，不認同農民將自己心血結晶賤賣。
一大早民眾拿著布袋，來到雲林元長鄉這處大白菜園，因為受到氣候穩定等因素影響，造成產地大白菜產量供過於求，農民讓民眾以一顆10元的價格自行採收，吸引不少民眾前來。
==民眾==
對我來說
市面上應該沒有那麼便宜
但是(採收)要會處理
你如果不會處理
拿那麼多回去也沒有用
==雲林農民 蔡先生==
我的想法是
這是能吃的東西 你浪費掉
如果耕鋤掉真的是太浪費了
就算給人家採收
沒錢的也無所謂
不只大白菜收，最近過剩的高麗菜也一樣，不過有位雲林的林姓農民就相當不以為然，他認為要種出安全、品質又好的高麗菜，一定要花人力、心力與投入學習，成本不低，農民一顆賣十元，根本是作賤自己。
==雲林農民 林佳新==
一顆30元 你們來買
我捐15元給我們
雲林縣社會關懷協會
晚照班的小朋友吃飯
我也不給消費者
認定它是賤價商品
這才是我們的理念
林佳新表示，他全心全力投入，種植高麗菜，收入不只要負擔家計，產銷過程中，通路商、運輸、紙箱業，也靠高麗菜維生，如果菜價崩跌就以低價開放採收，對台灣農業是一大傷害。
記者 王威雄 雲林報導
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