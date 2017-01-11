















高雄有500多家合法殯葬業者，競爭已經很激烈，但還是有不合法業者，蓋違建營運，市府今天大動作要拆除殯葬園區附近兩家不法業者，沒想到其中一家業者，前一天先恐嚇市府拆除大隊把大量棺木從佔地200多坪的鐵皮屋搬出來，因為業者不理會高雄市政府警告，要在這塊農牧用地違法經營殯葬設施，還進貨堆了大量用品，市府上午來拆除，業者認為市府刻意刁難。==業者==這上面 大家有看到日期一月五日 今天十一日請問我們有哪來時間可以去整理這邊來解決這件事情 我不知道不過市府強調，去年9月發現在市立殯葬園區旁新建那麼大的違建殯葬設施，12月發文警告，拆除期限也只到1月10日，沒想到10日來會勘，還被恐嚇，拆就要小心見血。==高雄市政府殯葬管理處長 謝汀嵩==不知道是不是業者就是現場來當場嗆我們說要讓我們今天來拆除的人 見紅那我們說很好 挑戰公權力那我們就來硬碰硬市府表示，過去常有民眾投訴不法業者灌水抬價、不守承諾等消費糾紛，加上七月殯葬新法要上路，醫院也不准附設殯葬設施，因此列為整頓重點，今天動員包括警力300人，有兩家不法業者要拆除。記者 王介村 許政俊 高雄報導