不法殯葬業蓋違建營運 高市強制拆除公視 (2017-01-11 00:00)
高雄有500多家合法殯葬業者，競爭已經很激烈，但還是有不合法業者，蓋違建營運，市府今天大動作要拆除殯葬園區附近兩家不法業者，沒想到其中一家業者，前一天先恐嚇市府
拆除大隊把大量棺木從佔地200多坪的鐵皮屋搬出來，因為業者不理會高雄市政府警告，要在這塊農牧用地違法經營殯葬設施，還進貨堆了大量用品，市府上午來拆除，業者認為市府刻意刁難。
==業者==
這上面 大家有看到日期
一月五日 今天十一日
請問我們有哪來時間
可以去整理這邊
來解決這件事情 我不知道
不過市府強調，去年9月發現在市立殯葬園區旁新建那麼大的違建殯葬設施，12月發文警告，拆除期限也只到1月10日，沒想到10日來會勘，還被恐嚇，拆就要小心見血。
==高雄市政府殯葬管理處長 謝汀嵩==
不知道是不是業者
就是現場來當場嗆我們說
要讓我們今天來拆除的人 見紅
那我們說很好 挑戰公權力
那我們就來硬碰硬
市府表示，過去常有民眾投訴不法業者灌水抬價、不守承諾等消費糾紛，加上七月殯葬新法要上路，醫院也不准附設殯葬設施，因此列為整頓重點，今天動員包括警力300人，有兩家不法業者要拆除。
記者 王介村 許政俊 高雄報導
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