北市府薪資帳戶外洩 接獲通報緊急關閉公視 (2017-01-11 00:00)
台北市資訊局的薪資管理系統發生重大資安事件，公務員的姓名、薪資以及銀行帳戶等機密資料，被外洩到網路平台上，資訊局在接獲通報後十分鐘，關閉連結，資訊局表示系統太過老舊。
在yahoo的搜尋引擎上，打上台北市員工薪資清冊等關鍵字，出現工務局、警察局等局處的薪資明細標題，不過進一步點擊標題，內容已經被移除，負責管理台北公務員薪資管理系統的台北市資訊局表示，在接獲資料外洩的通報後十分鐘，已經緊急關閉連結。
==台北市資訊局長 李維斌==
流出去的資料是什麼
已經很明確了
就是大家都看到了
最麻煩的其實是銀行帳號
但是銀行帳號會造成的衝擊是什麼
現在的衝擊大概就是網路銀行
李維斌指出，一開始是內湖分局的同仁發現資料外洩，經過調查，約有190筆資訊受到影響，都是府外單位的個資，研判原因出在系統太老舊，15年沒有更新。
==台北市資訊局長 李維斌==
15年都只有維護費而已
沒有辦法做底層的改善
那這是第一部分
第二部分
在雅虎上面的是一個link(連結)
並不是一個檔案
所以雅虎並沒有把我們的資料
放到它那邊去
李維斌強調被爬走的是連結，並非檔案，今年好不容易議會預算過關，讓資訊局增加2314萬元的經費，未來會拿來購買新的系統強化資訊安全，市長柯文哲表示，資訊局預算長期偏低。
==台北市長 柯文哲==
我就發現我們過去
資訊局的預算偏低 長期偏低
後來為了加速整個台北市政府E化
今年會有一個新的辦法
把這種紙張印刷跟E化
跟電腦用的錢算在一起
上午，資訊局也與行政院開過相關會議，原本這起事件被列為一、二級資安事件，現在已經向上拉升，改列第三級。
記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導
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