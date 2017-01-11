















台北市資訊局的薪資管理系統發生重大資安事件，公務員的姓名、薪資以及銀行帳戶等機密資料，被外洩到網路平台上，資訊局在接獲通報後十分鐘，關閉連結，資訊局表示系統太過老舊。在yahoo的搜尋引擎上，打上台北市員工薪資清冊等關鍵字，出現工務局、警察局等局處的薪資明細標題，不過進一步點擊標題，內容已經被移除，負責管理台北公務員薪資管理系統的台北市資訊局表示，在接獲資料外洩的通報後十分鐘，已經緊急關閉連結。==台北市資訊局長 李維斌==流出去的資料是什麼已經很明確了就是大家都看到了最麻煩的其實是銀行帳號但是銀行帳號會造成的衝擊是什麼現在的衝擊大概就是網路銀行李維斌指出，一開始是內湖分局的同仁發現資料外洩，經過調查，約有190筆資訊受到影響，都是府外單位的個資，研判原因出在系統太老舊，15年沒有更新。==台北市資訊局長 李維斌==15年都只有維護費而已沒有辦法做底層的改善那這是第一部分第二部分在雅虎上面的是一個link(連結)並不是一個檔案所以雅虎並沒有把我們的資料放到它那邊去李維斌強調被爬走的是連結，並非檔案，今年好不容易議會預算過關，讓資訊局增加2314萬元的經費，未來會拿來購買新的系統強化資訊安全，市長柯文哲表示，資訊局預算長期偏低。==台北市長 柯文哲==我就發現我們過去資訊局的預算偏低 長期偏低後來為了加速整個台北市政府E化今年會有一個新的辦法把這種紙張印刷跟E化跟電腦用的錢算在一起上午，資訊局也與行政院開過相關會議，原本這起事件被列為一、二級資安事件，現在已經向上拉升，改列第三級。記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導