















台中烏日高鐵站有一處由台中市府設置的計程車招呼站，但兩年多來遭道幫派份子控制，如果計程車司機想排班，每個月就要繳排班費，如有不從，就會遭毆打、砸車，許多司機只能吞忍，刑事局逮捕了10名嫌犯，多名男子拿著球棒在深夜上門砸車，刑事局接獲多名計程車司機報案，台中高鐵站的排班乘車招呼站被黑道控制，如果想排班載客，每個月就要繳交2600元排班費，如果不從或想退出，就可能遭恐嚇，甚至毆打。==刑事局偵六大隊第五隊隊長 賴英門==那想要在那邊排班做生意的計程車司機如果不願意就範還有曾經加入了但是後來想要離開不願意繼續繳交規費的這個陳姓主嫌會唆使旗下的小弟誘騙計程車司機到這個車行談事情然後就予以恐嚇或者毆打刑事局表示，竹聯幫份子兩年來，掌控由市政府劃設的五格排班計程車格，兩年來至少有90名計程車司機受害，初估違法獲利400萬元，台中市府去年八月曾接獲檢舉到場稽查，卻遭到部分計程車司機抗議。==台中市交通局長 王義川==市政府這個是非車隊的這個招呼站那一般的計程車都可以參與排班我想兩邊的客源也會不太相同所以市政府認為設置這個招呼站當然也是必要的台中市交通局表示，高鐵站本身有特約的計程車公司，為了公平起見，才會在高鐵站周邊再設置巡迴排班計程車招呼站，會發生黑道介入的狀況始料未及，會請警方加強管理。邱植培 彭煥群 台中報導