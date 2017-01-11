台中高鐵小黃排班遭黑道控制 警逮10嫌公視 (2017-01-11 00:00)
台中烏日高鐵站有一處由台中市府設置的計程車招呼站，但兩年多來遭道幫派份子控制，如果計程車司機想排班，每個月就要繳排班費，如有不從，就會遭毆打、砸車，許多司機只能吞忍，刑事局逮捕了10名嫌犯，
多名男子拿著球棒在深夜上門砸車，刑事局接獲多名計程車司機報案，台中高鐵站的排班乘車招呼站被黑道控制，如果想排班載客，每個月就要繳交2600元排班費，如果不從或想退出，就可能遭恐嚇，甚至毆打。
==刑事局偵六大隊第五隊隊長 賴英門==
那想要在那邊
排班做生意的計程車司機
如果不願意就範
還有曾經加入了
但是後來想要離開
不願意繼續繳交規費的
這個陳姓主嫌會唆使旗下的小弟
誘騙計程車司機
到這個車行談事情
然後就予以恐嚇或者毆打
刑事局表示，竹聯幫份子兩年來，掌控由市政府劃設的五格排班計程車格，兩年來至少有90名計程車司機受害，初估違法獲利400萬元，台中市府去年八月曾接獲檢舉到場稽查，卻遭到部分計程車司機抗議。
==台中市交通局長 王義川==
市政府這個
是非車隊的這個招呼站
那一般的計程車都可以參與排班
我想兩邊的客源也會不太相同
所以市政府認為設置這個招呼站
當然也是必要的
台中市交通局表示，高鐵站本身有特約的計程車公司，為了公平起見，才會在高鐵站周邊再設置巡迴排班計程車招呼站，會發生黑道介入的狀況始料未及，會請警方加強管理。
邱植培 彭煥群 台中報導
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