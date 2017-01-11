















復興航空無預警解散今天上午，興航召開股東臨時會，要討論公司解散、股票下市、員工資遣等議題。工會成員也一早就到現場集合，但在進場時，卻被保全阻擋、現場幾度發生嚴重衝突。保全人員和復興航空工會成員，發生嚴重推擠，現場火藥味十足。復興航空在今天召開股東臨時會，工會成員，一早就在會場外集合，拿著8張委託書，準備進入會場，卻被保全阻擋。幾度衝撞，最後才有部分代表進入。==復興航空企業工會顧問 鄭雅菱==公司清算的利益裡面（預估)還有24億他就先吐24億出來這些利益就直接分給勞工跟股民這才是所謂的負責任工會代表喊話，要求資方，必須把淨資產分配給員工和股東。而在場外，還有工會成員，被質疑"破壞公物"，因此警方將他帶上警車，引起現場群眾不滿。不滿的，還有來參與股東會的民眾，他們表示，企業沒有能力處理狀況，卻害得小股民也要一起陪葬。==股東==（賠了)好幾十萬沒有 我們是小股民（就是股民才衰啊)對呀最衰啊 比員工還衰==股東==很多人的第一案的票都在這邊 都沒有投到我們留下來當證據投票時間 大概只有兩分鐘然後就宣布投票結束完畢然後就贊成公司解散然後我們要求重投他們不讓我們重投今天股東會的討論事項，是公司解散、股票下市，及員工資遣方案，由董事長林明昇親自主持，場內大股東以股權優勢，通過公司解散案，也引發許多小股東不滿，工會認為這並不符合程序，會繼續抗爭。記者 曹晏郡 吳其昌 sng台北報導