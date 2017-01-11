復興臨時股東會 工會成員被擋爆衝突公視 (2017-01-11 00:00)
復興航空無預警解散今天上午，興航召開股東臨時會，要討論公司解散、股票下市、員工資遣等議題。工會成員也一早就到現場集合，但在進場時，卻被保全阻擋、現場幾度發生嚴重衝突。
保全人員和復興航空工會成員，發生嚴重推擠，現場火藥味十足。
復興航空在今天召開股東臨時會，工會成員，一早就在會場外集合，拿著8張委託書，準備進入會場，卻被保全阻擋。幾度衝撞，最後才有部分代表進入。
==復興航空企業工會顧問 鄭雅菱==
公司清算的利益裡面
（預估)還有24億
他就先吐24億出來
這些利益就直接
分給勞工跟股民
這才是所謂的負責任
工會代表喊話，要求資方，必須把淨資產分配給員工和股東。而在場外，還有工會成員，被質疑"破壞公物"，因此警方將他帶上警車，引起現場群眾不滿。
不滿的，還有來參與股東會的民眾，他們表示，企業沒有能力處理狀況，卻害得小股民也要一起陪葬。
==股東==
（賠了)好幾十萬
沒有 我們是小股民
（就是股民才衰啊)
對呀最衰啊 比員工還衰
==股東==
很多人的第一案的票
都在這邊 都沒有投到
我們留下來當證據
投票時間 大概只有兩分鐘
然後就宣布投票結束完畢
然後就贊成公司解散
然後我們要求重投
他們不讓我們重投
今天股東會的討論事項，是公司解散、股票下市，及員工資遣方案，由董事長林明昇親自主持，場內大股東以股權優勢，通過公司解散案，也引發許多小股東不滿，工會認為這並不符合程序，會繼續抗爭。
記者 曹晏郡 吳其昌 sng台北報導
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