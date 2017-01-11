電業法修正案今拚三讀 環團要求停審公視 (2017-01-11 00:00)
立法院今天要繼續進行「電業法修正草案」朝野協商，上午環保團體前往立法院大門口陳情，要求暫停審議，認為草案仍有許多爭議沒有釐清，環保團體也打算寄發存證信函，給總統蔡英文、行政院長林全跟所有立委
環保團體代表一字排開，高舉「釐清爭議、暫緩審議」的標語，呼籲立法院不要繼續進行「電業法修正草案」朝野協商，環團更要寄發存證信函，給立法院內113位立委、行政院長林全、以及總統蔡英文，萬一強行通過民間無法接受的修正草案，這些政治人物通通要負責。
==台灣環境輻射走調團召集人 林瑞珠==
民意代表是人民選出來的
應該要為民喉舌才對
不應該奉承上意
只聽總統蔡英文的話
環保團體強調，這部修正草案，只會讓台灣的電業被台電壟斷，變成獨占的法定機關，完全不利於能源轉型與民主化。
==桃園在地聯盟理事長 潘忠政==
台電會成為一個大怪獸
這個大怪獸呢
會造成肥財團瘦小民
這樣的一個制度出來
另外也提出電業法修正草案版本的台灣環境保護聯盟指出，政院提出的修正內容反而會限制社區型綠能發展，雖然仍在討論，要放寬2000千瓦以下的小型綠能，不必負擔「備用電力容量」，環團仍認為無濟於事。
==台灣環保聯盟秘書長 陳秉亨==
對大型廠商來講
2000千瓦可能利潤沒有很高
對小型的來說
他們可能也玩不起
這樣的遊戲規則
立法院週三排定上午九點開始，繼續朝野協商「電業法修正草案」與「長照法修正草案」，近中午十一點多，才開始討論電業法修正草案。
記者林靜梅 陳立峰 台北報導
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上一則：台北國際電玩展將開展
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