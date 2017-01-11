















立法院今天要繼續進行「電業法修正草案」朝野協商，上午環保團體前往立法院大門口陳情，要求暫停審議，認為草案仍有許多爭議沒有釐清，環保團體也打算寄發存證信函，給總統蔡英文、行政院長林全跟所有立委環保團體代表一字排開，高舉「釐清爭議、暫緩審議」的標語，呼籲立法院不要繼續進行「電業法修正草案」朝野協商，環團更要寄發存證信函，給立法院內113位立委、行政院長林全、以及總統蔡英文，萬一強行通過民間無法接受的修正草案，這些政治人物通通要負責。==台灣環境輻射走調團召集人 林瑞珠==民意代表是人民選出來的應該要為民喉舌才對不應該奉承上意只聽總統蔡英文的話環保團體強調，這部修正草案，只會讓台灣的電業被台電壟斷，變成獨占的法定機關，完全不利於能源轉型與民主化。==桃園在地聯盟理事長 潘忠政==台電會成為一個大怪獸這個大怪獸呢會造成肥財團瘦小民這樣的一個制度出來另外也提出電業法修正草案版本的台灣環境保護聯盟指出，政院提出的修正內容反而會限制社區型綠能發展，雖然仍在討論，要放寬2000千瓦以下的小型綠能，不必負擔「備用電力容量」，環團仍認為無濟於事。==台灣環保聯盟秘書長 陳秉亨==對大型廠商來講2000千瓦可能利潤沒有很高對小型的來說他們可能也玩不起這樣的遊戲規則立法院週三排定上午九點開始，繼續朝野協商「電業法修正草案」與「長照法修正草案」，近中午十一點多，才開始討論電業法修正草案。記者林靜梅 陳立峰 台北報導