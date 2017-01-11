台股開盤帶量反彈 目前平盤附近整理公視 (2017-01-11 00:00)
台股今天開盤帶量反彈，最高來到9384點，但隨後面臨賣壓，漲幅收斂、大盤目前在平盤附近震盪整理。
今天原物料族群撐盤，鋼鐵、橡膠上漲超過1.2%，另外其他表現較佳類股、包括網通族群、筆電族群等、但蘋果概念股表現則比較弱勢。
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