一例一休上路後，傳出有企業表示，因為人事成本增加、不敢找員工加班，也間接使得勞工沒有加班費可以賺等狀況，工總希望，並放寬彈性工。勞動部邀集地方勞政主管機關，宣示要落實「週休二日」的決心。



在大大背板上簽名，全台各地勞政局處首長，難得齊聚一堂，共同為落實勞工「週休二日」進行宣示，期許全台勞動權益都能大幅提昇。



==勞動部長 郭芳煜==

第一季 我們是用宣導

第二季用輔導 第三季才去檢查

去針對各縣市不同的需求

去幫助他們 解決他們的困難

是輔導它(企業)適應

但是它不是寬限



中央和地方聯手，規劃「適應期」目標。但期間，如果有重大惡意違法事件，還是要開罰。工總理事長、許勝雄，則發表千言書，表示人事成本大增，會不敢讓員工加班，可能也會使得勞工實質所得減少。同時也建議主管機關，在加班時數、和彈性工時上，能給配套措施。



==工總秘書長 蔡練生==

就是加班的時數

應該可以從現在的46小時

增加到54小時 不然現在的狀況

你說休假日加班 成本太高了

沒有人願意讓勞工去加班

但你用平常日去加班的話

那個加班鐘點又已經滿了

你勞基法 最大的問題

就是說 它規範得太細



==勞動部長 郭芳煜==

凡事只要跟工時相關的議題

其實都還蠻複雜的

所以資方 勞方勞工

不同勞工之間

其實對這個議題都有一些意見

我們要去廣泛的收集

然後還是希望能夠

先經過對話以後

能夠建立一些共識 再來處理

所以目前為止

大概還不到那個階段



原先傳出，行政院有意要研擬彈性工時的配套措施，但勞動部和行政院都表示，目前是新制上路的「磨合期」，會持續蒐集勞資雙方意見，再審慎處理、檢討，所以到底有沒有相關配套來因應，並沒有明確的時間表。



記者 曹晏郡 郭俊麟 台北報導