Uber盼與計程車合作 交通部:可討論公視 (2017-01-11 00:00)
Uber在台爭議不斷，交通部祭出重罰，就是希望Uber能夠合法納管。但交通部長賀陳旦表示，Uber在兩星期前主動來函表示，希望能夠和計程車合作。至於有哪些合作方案？還要和Uber討論。
被稱為Uber條款的公路法修正案上路後，交通部針對Uber違法載客祭出重罰。就在Uber公司、駕駛與交通部，三方長期對峙，沒有對話空間的情況下，現在傳出，2週前，交通部接到Uber來函表示，願意和計程車來合作。
==交通部長 賀陳旦==
我們也非常歡迎
跟Uber來談 進一步的一些
他們可以在台灣落實的做法
實際上在應該講起來 不好意思
差不多已經有兩個禮拜以前
他們有一封信來
在我看來 也傳達了不少善意
那我自己也在前幾天
把我們要答覆他的函也發出去
賀陳旦表示，面對Uber主動表達善意，交通部願意和Uber一起討論，交通部仍希望Uber依照台灣法令，有所調整，依法納管。
==交通部路政司簡正 胡迪琪==
它(Uber)會跟計程車合作
另外它(來函)也有提到
它願意去偏鄉服務
而針對Uber有意和計程車合作，皇冠大車隊私下表示，有跟Uber談過，但對方卻不了了之。台灣大車隊則說，歡迎合作，但前提必須要合法。
==台灣大車隊協理 賴正祥==
台灣大車隊一向歡迎
合法的業者一起來共同來
健全計程車的經營環境
Uber認為網路叫車，是一種共享經濟模式，也是媒合駕駛與乘客的網路資訊平台。如果申請車行，依照計程車客運業規定，駕駛只能在單一車行服務，媒合他行的計程車，不只違法，也失去共享經濟的意義。所以要用什麼方式和計程車行合作，Uber表示都還在討論，但也強調，不會如中國經營模式，最後被在地的計程車行併購。
記者 李志華 陳昌維 台北報導
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