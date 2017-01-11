















前天股王大立光股價創新高,一度來到台股史上最高價,4245元,不過交易過程,短短一個小時內,卻出現22次暫停交易,俗稱熔斷機制,原因,竟然是證交所電腦交易系統出包,雖然證交所表示會負責到底,不過,財經專家認為,舉證難度高1月九號周一,大立光股價,登上歷史新高水位,一早開盤,短短一小時,就衝到4245元,但過程中,卻出現22次暫停交易,受熔斷機制啟動影響,結果股價由紅翻黑,終場收在4010元,大跌135元,跌幅3.26%,事後一度引發外界聯想,有黑手介入操縱價格.==資深股民 犀利媽==它(大立光)就是沒量啊就是孤芳自賞的一支股票人家說有量才有價嘛你熔斷暫停嘛啊暫停 還是沒價啊資深投資人表示,操作股價可能性低,因為大立光交易量並不高,結果就在昨天,證交所召開記者會證實,一小內發生22次熔斷機制,竟是電腦系統出了包,還表示如果投資人因此受損,會負責到底.==證交所發言人 簡立忠==具體的這個損害的話那交易所會負責任==投保中心發言人 趙順生==那我們針對它一個書面的一個申訴的話可能可以透過一些這個調解的一些程序來做進行強調投資人如果因熔斷機制受損,只要舉證,就會理賠,不過投資專家認為,舉證困難,加上多數投資人都是外資法人,最後還是會不了了之.==財經專家 黃世聰==如果是以散戶來說的話那等於就是大戶或是說原本用外資的身份在規避國內的稅制的問題對假外資因為一點點的求償就要把所謂的金流甚至身份都曝光的話我覺得這些對他們來講未必是件划算的事情過去交易市場也曾發生過,交易系統大當機,但只要投資人沒有成功掛單,委買委賣沒有紀錄就不算數,而且大立光屬於高價股,一般散戶不會碰,根據投保中心表示,截至目前,還沒接獲投資人申訴,不過只要具體舉證,就會受理,證交所就得賠償損失.記者黃立偉 張國樑 台北報導