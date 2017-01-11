大立光22次熔斷 證交所:電腦系統出包公視 (2017-01-11 00:00)
前天股王大立光股價創新高,一度來到台股史上最高價,4245元,不過交易過程,短短一個小時內,卻出現22次暫停交易,俗稱熔斷機制,原因,竟然是證交所電腦交易系統出包,雖然證交所表示會負責到底,不過,財經專家認為,舉證難度高
1月九號周一,大立光股價,登上歷史新高水位,一早開盤,短短一小時,就衝到4245元,但過程中,卻出現22次暫停交易,受熔斷機制啟動影響,結果股價由紅翻黑,終場收在4010元,大跌135元,跌幅3.26%,事後一度引發外界聯想,有黑手介入操縱價格.
==資深股民 犀利媽==
它(大立光)就是沒量啊
就是孤芳自賞的一支股票
人家說有量才有價嘛
你熔斷暫停嘛
啊暫停 還是沒價啊
資深投資人表示,操作股價可能性低,因為大立光交易量並不高,結果就在昨天,證交所召開記者會證實,一小內發生22次熔斷機制,竟是電腦系統出了包,還表示如果投資人因此受損,會負責到底.
==證交所發言人 簡立忠==
具體的這個損害的話
那交易所會負責任
==投保中心發言人 趙順生==
那我們針對
它一個書面的一個申訴的話
可能可以透過一些
這個調解的一些程序來做進行
強調投資人如果因熔斷機制受損,只要舉證,就會理賠,不過投資專家認為,舉證困難,加上多數投資人都是外資法人,最後還是會不了了之.
==財經專家 黃世聰==
如果是以散戶來說的話
那等於就是大戶
或是說原本用外資的身份
在規避國內的稅制的問題
對假外資因為一點點的求償
就要把所謂的金流
甚至身份都曝光的話
我覺得這些對他們來講
未必是件划算的事情
過去交易市場也曾發生過,交易系統大當機,但只要投資人沒有成功掛單,委買委賣沒有紀錄就不算數,而且大立光屬於高價股,一般散戶不會碰,根據投保中心表示,截至目前,還沒接獲投資人申訴,不過只要具體舉證,就會受理,證交所就得賠償損失.
記者黃立偉 張國樑 台北報導
關鍵字：
上一則：台北國際電玩展將開展
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
acer aspire R7-572．Acer Liquid E3．acer D732G．acer E3．ACER 13.3吋．Acer Liquid 皮套．ACER VN7．ACER 液晶螢幕．Seoul 液晶螢幕．Acer beTouch E400．白色 液晶螢幕．14吋 ACER．ACER 魔獸機．ACER ES1-111．ACER 通話平板．acer 平板．ACER V3-371-58MP．Acer aspire E5．ACER A1 保護貼．acer E5 筆電．19V 4.74A acer．ACER S240HL．acer 寬螢幕．acer s7-392 i7．Acer Aspire 5550．ACER V5-471G．ACER B1-730HD．ACER Aspire．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 win7
馬雲和特朗普如何相互抬轎子？【北京新浪網】
四川宏達股份有限公司重大資產重組進展公告【北京新浪網】
完美世界股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告【北京新浪網】
周三金價小幅上揚 創6周新高【北京新浪網】
祥碩拿下三星可攜式SSD控制IC大單 【財訊快報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》