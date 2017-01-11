















台南中華路、中正南路口，昨天下午發生一起汽機車的車禍，一名機車騎士脖子還被卡在轎車車門側下無法動彈，所幸路過的熱心民眾紛紛向前協助，合力抬車將騎士拉出車底。眾人合力一抬，發生車禍的轎車馬上就斜了一邊，其他熱心的民眾見狀，趕緊把被壓在車下的機車騎士給拉出來，緊急送醫急救。==眾人抬車==好 好 出來了 出來了這件車禍發生在10號下午，一位機車騎士行經台南中華路、中正南路口，不小心跟轎車發生擦撞，機車騎士整個被卡在轎車底下無法動彈，所幸路過的熱心民眾紛紛向前協助合力將人救出，這樣的舉動也被網友推爆，大讚台南人真熱心。只不過消防局則是提醒，若傷者沒有立即的生命危險，建議不要抬車救人。==台南市消防局救護教官 陳俊宇==萬一他沒有生命徵象的話民眾可以先去做CPR部分我們可以先做執行但是如果沒有辦法或是有疑慮的話就維持原狀就好不要再去移動到患者對 因為患者可能會有頸椎受傷的疑慮消防分隊利用假人模擬標準救援方式，同時也建議民眾，在專業消防人員到達前，可以先確認現場有無安全疑慮，同時疏導交通，避免造成2次傷害，只不過遇到這樣的突發狀況，抬車的舉動，雖說不是最安全的做法，但卻可以看出台灣處處有溫情。記者 溫正衡 台南報導