機車騎士車禍卡轎車底 民眾抬車救人公視 (2017-01-11 00:00)
台南中華路、中正南路口，昨天下午發生一起汽機車的車禍，一名機車騎士脖子還被卡在轎車車門側下無法動彈，所幸路過的熱心民眾紛紛向前協助，合力抬車將騎士拉出車底。
眾人合力一抬，發生車禍的轎車馬上就斜了一邊，其他熱心的民眾見狀，趕緊把被壓在車下的機車騎士給拉出來，緊急送醫急救。
==眾人抬車==
好 好 出來了 出來了
這件車禍發生在10號下午，一位機車騎士行經台南中華路、中正南路口，不小心跟轎車發生擦撞，機車騎士整個被卡在轎車底下無法動彈，所幸路過的熱心民眾紛紛向前協助合力將人救出，這樣的舉動也被網友推爆，大讚台南人真熱心。只不過消防局則是提醒，若傷者沒有立即的生命危險，建議不要抬車救人。
==台南市消防局救護教官 陳俊宇==
萬一他沒有生命徵象的話
民眾可以先去做CPR部分
我們可以先做執行
但是如果沒有辦法
或是有疑慮的話
就維持原狀就好
不要再去移動到患者
對 因為患者可能會有
頸椎受傷的疑慮
消防分隊利用假人模擬標準救援方式，同時也建議民眾，在專業消防人員到達前，可以先確認現場有無安全疑慮，同時疏導交通，避免造成2次傷害，只不過遇到這樣的突發狀況，抬車的舉動，雖說不是最安全的做法，但卻可以看出台灣處處有溫情。
記者 溫正衡 台南報導
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