台北市資訊局的薪資管理系統發生重大資安事件，公務員的姓名、薪資以及銀行帳戶等機密資料，被外洩到網路平台，北市府承認有兩千員工受到影響，資訊局表示這系統太過舊，才會出現這問題。



在yahoo的搜尋引擎上，打上台北市員工薪資清冊等關鍵字，出現工務局、警察局等局處的薪資明細標題，不過進一步點擊標題，內容已經被移除，負責管理台北公務員薪資管理系統的台北市資訊局表示，在接獲資料外洩的通報後十分鐘，已經緊急關閉連結，研判原因出在系統太老舊。



==台北市資訊局長 李維斌==

流出去的資料是什麼

已經很明確了

就是大家都看到了

最麻煩的其實是銀行帳號

但是銀行帳號會造成的衝擊是什麼

現在的衝擊大概就是網路銀行



==台北市長 柯文哲==

因為那個程式

已經15年沒有更改

是個舊程式

有一些資安功能有欠缺

事實上我們先清查

到底洩漏多少名單出去

另外一個是我想一樣

凡事不以個案處理



北市府將系統遭到爬蟲系統入侵的原因，歸究於資訊局預算長期偏低，但是已經外流多少個資，柯文哲表示，若不算重複的名單約有2000名，卻與李維斌說的只有190筆資訊受到影響，數字差很大，市府已經通知這些人改網路銀行的密碼和資料。有市議員認為市府對資訊安全，亳無概念。



==國民黨市議員 徐弘庭==

我認為在資訊科技的上面

這個話騙得了外行人

騙不了內行人

因為真正的資訊平台

如果它夠老

它反而是相對安全

接不上去的



北市府對於系統管理以及曝光事件後是否有處理疏失，監察院已經介入調查，法界人士也指出，依個資法「公務機關賠償條款」規定，除了天災等不可抗力因素，導致個資外洩不罰之外，因為其他因素，導致個人資料遭不法蒐集造成侵害，北市府員可以求償，每人每件應賠金額，五百元到兩萬元不等。



記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導