北市府薪資帳戶外洩 接獲通報緊急關閉公視 (2017-01-11 00:00)
台北市資訊局的薪資管理系統發生重大資安事件，公務員的姓名、薪資以及銀行帳戶等機密資料，被外洩到網路平台，北市府承認有兩千員工受到影響，資訊局表示這系統太過舊，才會出現這問題。
在yahoo的搜尋引擎上，打上台北市員工薪資清冊等關鍵字，出現工務局、警察局等局處的薪資明細標題，不過進一步點擊標題，內容已經被移除，負責管理台北公務員薪資管理系統的台北市資訊局表示，在接獲資料外洩的通報後十分鐘，已經緊急關閉連結，研判原因出在系統太老舊。
==台北市資訊局長 李維斌==
流出去的資料是什麼
已經很明確了
就是大家都看到了
最麻煩的其實是銀行帳號
但是銀行帳號會造成的衝擊是什麼
現在的衝擊大概就是網路銀行
==台北市長 柯文哲==
因為那個程式
已經15年沒有更改
是個舊程式
有一些資安功能有欠缺
事實上我們先清查
到底洩漏多少名單出去
另外一個是我想一樣
凡事不以個案處理
北市府將系統遭到爬蟲系統入侵的原因，歸究於資訊局預算長期偏低，但是已經外流多少個資，柯文哲表示，若不算重複的名單約有2000名，卻與李維斌說的只有190筆資訊受到影響，數字差很大，市府已經通知這些人改網路銀行的密碼和資料。有市議員認為市府對資訊安全，亳無概念。
==國民黨市議員 徐弘庭==
我認為在資訊科技的上面
這個話騙得了外行人
騙不了內行人
因為真正的資訊平台
如果它夠老
它反而是相對安全
接不上去的
北市府對於系統管理以及曝光事件後是否有處理疏失，監察院已經介入調查，法界人士也指出，依個資法「公務機關賠償條款」規定，除了天災等不可抗力因素，導致個資外洩不罰之外，因為其他因素，導致個人資料遭不法蒐集造成侵害，北市府員可以求償，每人每件應賠金額，五百元到兩萬元不等。
記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- City Diamond『雪之印記』13分男鑽戒
- HAPPYHOME 貝洛娜4.3尺大茶几C6-262-2
- 【SEIKO】Premier 典藏風格鏤空設計機械腕錶(黑面/4R39-00P
- 【時尚屋】泰豐樟木色2.7尺石面餐櫃UZ6-323-1(餐櫃 收納櫃
- 【FLUNGO佛朗明哥】愛麗絲花園機械腕錶-紅(機械錶)
- 【SEIKO 精工】5號盾牌簡約日曆機械女錶(34mm/7S26-04K0K)
- SYM三陽機車 陽岱鋼代言 六代Fighter 150 ABS雙碟特仕版 -2
- SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜 75ml
- 【HOMAX】SC203C不鏽鋼淋浴柱150cm(無下出水口)
- 【SANUK】袋TX系列懶人鞋-男款SMF11164 BCMB(深灰色)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》