▲「台北國際電玩展」的主辦單位於今(11)日舉行展前記者會。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

即將迎來2017年全球首發遊戲盛會「台北國際電玩展」的主辦單位於今(11)日舉行展前記者會,公布最新會場平面圖,邀請台灣館、SEGA Games、HTC、mixi、台灣萬代南夢宮娛樂、Ubisoft、台灣索尼互動娛樂分別上台宣布攤位活動消息,同時也為1月19日登場的台北電玩展進行揭幕儀式。

台北電玩展將展區劃分為「商務區(1/19-20)」與「玩家區(1/20-24)」兩大展區,今年總計來自東北亞、東南亞、歐洲、美洲等26個國家地區,共有311家參展廠商、使用1,550個展位,此外,同期舉辦的「APGS亞太遊戲高峰會(1/19-20)」,邀請各國在遊戲領域的專業講師,共推出23場主題演講。

台北電玩展今年主題訂為「穿越遊戲時空 In The Game, To The World」,表達出人們在虛擬實境中可以更真實地進入遊戲世界,像鳥一樣在空中飛翔、跟魚一起在大海悠游,可以體驗當神的感覺,也可以化身籃球場上的麥可喬丹、足球場上的梅西、賽車場上的舒馬克,在遊戲裡盡情穿梭在不同的世界、體驗前所未有的感動。

※家用主機

▲萬代南夢宮娛樂台北電玩展展前會SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

▲SEGA Games台北電玩展展前會SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

家用主機部分,連續第二年參展且擴大攤位規模的Ubisoft,帶來全球最大試玩規模的《榮耀戰魂》遊戲實機試玩,現場將有100台PS4遊戲主機,提供玩家遊戲上市前搶先試玩。另外,台灣萬代南夢宮娛樂將展出旗下最火紅的遊戲IP《七龍珠異戰2》、《鐵拳7》等多款熱門遊戲,玩家可體驗到最新PS VR遊戲包括知名遊戲續作《空戰奇兵7》、深受玩家注目的《夏日課程:宮本光》繁體中文版等。SEGA Games將帶來銷量超過數百萬的當紅遊戲《女神異聞錄5》、《蒼藍革命之女武神》和《魔法氣泡 TETRIS》等遊戲體驗與精彩活動。

※線上遊戲

▲Pearl Abyss台北電玩展展前會SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

線上遊戲部分,首度來台參展的Pearl Abyss,推出深獲全球媒體一致好評與令玩家引頸期盼的沙盒類大型多人線上遊戲《黑色沙漠》,並邀請知名實況主、藝人及Coser一起同樂,現場將發送限量周邊商品給來場體驗的玩家。同樣也是首次參展的的韓商格雷維蒂帶來旗下經典大作《RO仙境傳說online》等五款遊戲,除了大手筆從韓國空運Coser的華麗服裝來台展示,會場特別推出台灣限定周邊商品,並邀請RO仙境傳說韓國原著漫畫家李命進來台與玩家相見歡。

※手機遊戲

▲《獵神》將不缺席這次台北電玩展。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

手機遊戲部分,全球下載量突破3,600萬的日本人氣手遊《怪物彈珠》將首度參加台北電玩展並與官方吉祥物「電丸」跨界合作推出超人氣限定角色「黃泉遊戲神‧伊邪那美」。Madhead為回饋玩家對《神魔之塔》的支持,每天於指定地點發送600張早鳥禮品兌換券,可獲得限量魔法石與全新角色,10位超人氣神魔女將再度華麗登場。

※虛擬實境

▲HTC VIVE台北電玩展展前攤位SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

▲台灣索尼互動娛樂台北電玩展展前會SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

呼應今年的展覽主題,玩家可在現場立即體驗到虛擬實境帶來的樂趣,像是備受玩家期待的台灣索尼互動娛樂今年將展出超過40款PlayStation 4與PlayStation VR遊戲等未上市超強力作,現場設有百台試玩機台,邀請知名遊戲製作人和聲優登台與台灣玩家同樂。規模較去年擴大一倍的HTC VIVE,這次將帶來多款包含內部新創團隊製作的新穎VR遊戲內容以及刺激有趣的VR樂園,真實的感官回饋與直覺互動,要讓玩家感受虛擬實境中前所未有的最佳體驗。來自波蘭的知名遊戲社群平台G2A.COM,推出以二戰為背景的VR射擊遊戲《Blunt Force》。此外,自1月21日開始一連展出四天的「INDIE HOUSE(獨立遊戲專區)」也同步推出6款來自台灣、韓國、日本、美國、香港和義大利獨立遊戲團隊所開發的VR遊戲,將帶給台灣玩家各種新穎、有趣的虛擬實境體驗。

※台灣館

▲唯晶數位台北電玩展展前會攤位SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

首度整合國內產官學資源所打造的「台灣館」,由台灣遊戲產業振興會領軍,偕同會員鈊象電子、雷爵網絡、唯晶數位、宇峻奧汀、昱泉國際、智冠科技、遊戲橘子、奧爾資訊等聯合展出;首度參展的奧爾資訊,現場主打2016年數位內容得獎作品《DawnBreak:曙光》及《天使帝國-幻獸之月》,而遊戲橘子則是推出一上市就創下百萬佳績的手機遊戲《勁舞團PLAN-S》。睽違八年重返台北電玩展的國產遊戲大廠傳奇網路,將主打旗下高人氣遊戲《幻想神域》,推出AR擴增實境體驗活動,號召熱愛遊戲的忠實粉絲一起Cosplay狂樂。由思維工坊自製研發戰棋手遊《娜娜的奇幻冒險》,將於2017年第一季展開測試。此外,尚有23款由國內獨立遊戲開發團隊所研發的遊戲在「INDIE HOUSE(獨立遊戲專區)」同步展出。

今年展出遊戲數量為歷年最多,現場不乏新遊戲或熱門遊戲推出,像是幻想娛樂的《王國紀元》、蝴蝶數位的《九陰真經3D》、藍鯨的《偶像夢幻祭》、FunPlus的《阿瓦隆之王》、KONAMI的《遊戲王 決鬥聯盟》、卡坦科技的《迷霧編年史》、龍成網路的《遊戲守護者》和奧丁互娛的《時之扉》、火鳥的《王者之戰》和來自香港的《Huboo》、火狗工坊的《星界之梯AS》以及QooApp推薦的《Angry Birds Dice》等,玩家來到電玩展有機會體驗到來自各國創意、有趣的遊戲內容。

※電競周邊

▲HyperX台北電玩展展前會SG。(圖/記者徐浩偉攝.106.1.11)

在電競周邊娛樂方面,曜越電競Tt eSPORTS現場將展示全套RGB電競設備,並與《戰艦世界》、《劍靈》等遊戲推出精采活動,每日超值電競套餐,讓玩家一次購足最完整裝備;首度進軍台北電玩展的專業電競品牌HyperX,現場推出限量開賣全新Alloy FPS電競鍵盤,每日舉辦電爆實況主《Overwatch》 3對3;全球電競座椅知名品牌DXRacer;ZOWIE推出《快打旋風PS4》比賽;亞立田現場推出PRO級電競耳麥、耳機視聽體驗。

※桌遊樂園

已是連續第三年舉辦「桌遊樂園」主題專區,參與設計師年年增加,從只有6位設計師到今年已有17位設計師和工作室參與,可見國內原創設計師對電玩展的重視,也讓桌遊樂園成為最佳發表的舞台;在企業攤位方面,今年則有全球知名桌遊品牌《魔法風雲會》、《戰國大戰TCG》新天鵝堡、大玩創意等14家國內外桌遊品牌及通路商共同參與盛會。

為提供玩家更多選擇,現場推出不少桌遊新作,像是由國內設計師推出的《金雞海盜》、《歷史長流》、《荒野遊牧》、《動物瘋ANIMANIA》和《肥貓小幫手》等作品,而企業攤位則有《醫藥先鋒》、《糖果王國》、《七不思議》和《發現之旅》等最新款桌遊選擇。今年桌遊樂園將以「歡樂時光」為主題,推出最適合全家同樂的桌遊採購大補帖,不論是小家庭3-4人或大家庭5-10人,強調人人都可以在桌遊裡找到與家人與朋友互動的樂趣。電玩展期間,於桌遊樂園索取專區手冊勇者專屬副本,完成指定遊戲試玩體驗,即可以獲得限量好禮Hi-Chew蜂蜜香檳口味乙份,還有機會參加PS4抽獎。玩家可由世貿一館7號口入場直達桌遊樂園。

※INDIE HOUSE 主題專區

去年首度推出「INDIE HOUSE」主題專區,獲得團隊、玩家與媒體報導的熱烈迴響,成功搭建團隊與玩家交流的大平台。今年擴大舉辦規模,共篩選出52組獨立遊戲開發團隊,其中海外團隊有29家,來自日本、韓國、美國、香港、芬蘭、荷蘭、德國等14個國家,展示內容包括行動遊戲、電視遊樂器遊戲、電腦單機遊戲、VR遊戲。

獨立遊戲團隊中不少獲得國際獎項肯定的優秀團隊,有入圍IndieCade 2016的韓國團隊「Somi」、入圍Indie MEGABOOTH2016的美國團隊「Studio Wumpus」等,以上團隊將在台北電玩展商務區與玩家區曝光。電玩展期間,於INDIE HOUSE索取專區手冊,完成指定遊戲任務,成功闖關者可獲得限量好禮KitKat巧克力球乙份,還有機會參加PS4抽獎。