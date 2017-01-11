香港官員：廣深港高鐵香港段工程已完成８５％北京新浪網 (2017-01-11 22:46)
新華社香港１月１１日電 香港特區政府運輸及房屋局局長張炳良１１日在回答立法會議員提問時表示，廣深港高鐵香港段目前已完成整體八成半的工程，目標是２０１８年第三季度通車。廣深港高速鐵路是一條直接連接香港、深圳和廣州的跨境高速鐵路，全長１４０公里，其中香港段長２６公里。
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