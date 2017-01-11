▲劉雨柔爆自己常狂歡晚歸，男友不責罵反而等她回家才睡令她超感動。（圖／翻攝劉雨柔IG、NOWnews資料照，2017.1.11）

藝人劉雨柔身材火辣，幾個月前她在IG 貼出與一名刺青男的貼臉合照，事後被挖出該男子是職業格鬥選手黃育仁，而在戀情公開後，劉雨柔也時常PO閃照曬恩愛、寫戀愛日誌。今（11日）她則在IG細數男友對她做的浪漫事蹟，閃瞎一票網友。

劉雨柔IG寫道「突然細數起你對我做過浪漫的事情⋯你的浪漫都是我要的務實，從沒花過什麼錢買垃圾送我，但倒是把我照顧的白白胖胖，身體都調好了，在你的世界裡總是老婆擺第一，開口閉口都是『我老婆』」還透露自己每次出去狂歡到深夜時，男友都不聞不問，到家才發現，其實他都沒睡一直在等自己回家，說到這劉雨柔已感動得說不出話。

▲劉雨柔IG細數男友浪漫事蹟，閃瞎一票網友。（圖／翻攝劉雨柔IG，2017.1.11）

最後劉雨柔還說，男友最浪漫的事情就是單膝下跪，「永遠忘不了那一幕，還有那段你想了很久的一大串誓言，原來你就是我最浪漫的事情。」而在此貼文一出，便閃瞎一票網友，不過現也因兩人歲數逢9，所以目前沒有結婚打算。

▲劉雨柔時常曬與男友閃照。（圖／翻攝劉雨柔IG，2017.1.11）