《黑色沙漠》公測宣傳影片釋出 搶先曝光電玩展三大展區NOWnews今日新聞 (2017-01-11 22:43)
由Pearl Abyss自研自營的大型多人線上遊戲《黑色沙漠》，官方於今(11)日開放勇者無懼包搶先登入，1月18日開放勇者探索包登入遊戲，並宣布公測正式啟動，同步釋出首支公測宣傳影片，更加碼搶先曝光2017年台北國際電玩展攤位設計。
Pearl Abyss於攤位上展示《黑色沙漠》獨有的4K遊戲畫面，並搶先曝光《黑色沙漠》專屬電競級滑鼠墊，只要參加台北國際電玩展《黑色沙漠》現場活動就有機會獲得，官方也將於近日舉辦贈票活動，有興趣的玩家密切關注官網及官方粉絲團。
Pearl Abyss表示，《黑色沙漠》在電玩展的展台採用黑色主色調布置打造，以公測七大職業戰士、遊俠、魔女、狂戰士、馴獸師、巫師及女巫等遊戲角色與場景元素設計，呈現遊戲中寫實的細膩畫風。三大主要展區分別為「電影院」播映首度曝光的史詩級遊戲影片，「試玩區」提供角色捏臉及深度遊戲內容體驗，「舞台區」更將有知名實況主與玩家進行賽馬及PVP等競技挑戰，為《黑色沙漠》征途揭開序幕。
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