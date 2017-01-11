犯下八里雙屍命案、3度遭判死的謝依涵，11日高等法院更二審改判她無期徒刑，而謝依涵在看守所中曾寫給媽媽嘴老闆呂炳宏妻子的道歉信跟著曝光，她表示曾想過如果有一天可以對自己虧欠的人說話，應該說些什麼，「結果對不起這三個字反成了最沒有意義的字眼，那沒辦法彌平任何事，甚至沒辦法表達我的虧欠和心痛。」

有媒體報導，謝依涵在信中提到「我不敢寫信，不敢面對你們，說我膽小也好，逃避也罷，那麼大的傷痛，我真的很怕自己會越處理越糟，良好的名聲建立起來是多麼地不容易，要摧毀，卻是如此快速。」

謝依涵說寫道「根據規定，一封信只能寫二張信紙，寫不下想表達得一切，希望大家都好，問題的影響能越來越小，受傷的心靈能漸漸恢復。甚至更好。衷心地祝福那艘小船能變航空母艦，堅定地、持續地、穩固地航行著，而那座母港依然守望著，不動搖。」

另外，她也提到誣指呂炳宏等3人教唆她殺人的偽證案，她表示：「原我不想爭辯，如果是我，我也會希望有一個確切的法律判決可以更表示自身的清白，但我的律師對我說，我可以坦承過去所呈（陳）述的不實並道歉，但他沒辦法乎（忽）視檢察官玩弄法律程序並一意孤行。這是他的律師職責。所以很對不起，但我該道歉的也遠遠不光這件事，願神的祝福臨到每一顆被我所傷害的心」。