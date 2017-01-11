新華社香港１月１１日電 香港廉政公署１１日公佈，廉署２０１６年共接獲２８９１宗貪污投訴，較２０１５年的２８０３宗輕微增加３％，其中可追查的投訴由１９５６宗增至１９８６宗，上升２％。貪污問題諮詢委員會主席周松崗表示，雖然２０１６年貪污投訴數字輕微上升，但有賴巿民維護廉潔核心價值的決心，以及反貪人員緊守崗位，香港貪污情況保持平穩受控。