香港廉政公署去年共接獲２８９１宗貪污投訴北京新浪網 (2017-01-11 22:46)
新華社香港１月１１日電 香港廉政公署１１日公佈，廉署２０１６年共接獲２８９１宗貪污投訴，較２０１５年的２８０３宗輕微增加３％，其中可追查的投訴由１９５６宗增至１９８６宗，上升２％。貪污問題諮詢委員會主席周松崗表示，雖然２０１６年貪污投訴數字輕微上升，但有賴巿民維護廉潔核心價值的決心，以及反貪人員緊守崗位，香港貪污情況保持平穩受控。
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