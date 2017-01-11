？？？ 華龍網1月11日22時30分訊（記者 佘振芳）針對近期重慶市主城房地產市場相關問題，華龍網記者採訪了重慶市國土房管局新聞發言人。

記者：近期重慶市主城房地產市場出現異常現象，請介紹一下相關情況。

新聞發言人：重慶市委市政府一直以來高度重視房地產市場的平穩健康發展，認真貫徹落實國家關於房地產調控的要求，實現了我市房地產市場持續健康的發展。近期我市主城房地產市場出現的異常現象，主要表現為個別區域和少量高端、濱江區域的樓盤成交量和價格出現異動。大多數樓盤的價格是穩定的，房地產市場供求關係是平衡的，能夠滿足廣大群眾自住購房需求。通過監測和統計發現，2017年1月1日至10日，實際上我市主城商品住房日均交易量較2016年12月日均交易量下降9%，商品住房建面均價7632元/平方米，與12月均價持平，價格穩定。希望廣大市民理性購房。

記者：造成這些樓盤價格出現異常現象的原因是什麼？

新聞發言人：此次我市主城少量樓盤價格出現異常現象，並沒有其他特殊和異常因素的影響，而是極少數唯利是圖、缺乏社會責任感的企業和個人，企圖通過編造和傳播虛假信息進行輿論炒作，實現房價快速上漲牟取暴利，引起市外少數企圖炒房者的跟風，以及市內購房者的擔憂。我市房地產市場發展現狀與當前經濟社會發展階段和居民收入水平是相適應的，短期的炒作不可能從根本上改變供求關係和市場長期走勢。

記者：針對「炒房」，請問有何相關措施？

新聞發言人：近年來，隨著重慶經濟社會發展和國家中心城市建設，城市吸引力逐步增強，我們歡迎各地有識之士來重慶安家置業，但是堅決反對來「炒房」牟利，因為「炒房」增加了自住購房的成本，擾亂了市場環境，製造了房地產泡沫。對此，我們將堅決按照中央關於「房子是用來住的，不是用來炒的」的定位，多措並舉，堅決遏制「炒房」，嚴厲打擊違法違規銷售，確保廣大人民群眾正常居住購房需求。

一是嚴禁已購的預售商品住房轉讓，嚴禁以撤銷網簽合同備案等方式變相進行商品住房轉讓。

二是嚴格執行房產稅改革試點有關規定，市外在重慶無戶籍、無企業、無工作的「三無」人員在我市購第二套房要徵收房產稅，尤其是房產稅一旦計征，該套房屋每年都要徵稅，該套房屋轉讓后每年也要徵稅。對此，我們將與市級相關部門聯動，從嚴審核身份，防止通過虛假證明等手段逃稅漏稅。對以前通過提供虛假材料隱瞞「三無」人員身份規避徵收房產稅的，一經查實，其所購房屋嚴格納入應稅範圍。

三是與金融機構聯動，對「三無」人員在渝「炒房」不予辦理貸款。

記者：針對房地產企業和房產中介在銷售中的違法違規行為，採取哪些措施？

新聞發言人：針對當前主城房地產市場異常現象，我們已下發《關於加強主城區商品房項目預售方案管理的通知》。我局加強了市場巡查和暗訪，已在主城區組成110組、320餘人次的專項檢查組，對530餘個項目進行了全面檢查，及時糾正了20餘個項目的不規範銷售行為。

一是將對巡查中發現的南岸區澤科彈子石項目（重慶正凡地產有限公司開發）涉嫌捂盤惜售和兩江春城項目（重慶中華置業有限公司開發）涉嫌未公示價格的行為進行依法依規處罰，並將兩個開發企業記入房地產「黑名單」。

二是在全面實施主城區房地產執法監管的基礎上，重點對江北區保利觀瀾、紫御江山、融景城、御龍天峰，兩江新區國博城、首地江山賦，渝北區魯能中央公館、金茂國際生態新城等8個項目進行重點關注，加強執法巡查。

三是加強市場監管，從嚴從速查處違法違規的銷售行為。我局已公佈了3部舉報電話，對群眾的舉報，我們將迅速核查，一經查實，從重處罰，及時公佈。

四是加大每日執法巡查，及時糾正和處置房地產企業和中介機構銷售中的違法違規行為。

五是我們還儲備了進一步有效調控房地產市場的措施，將根據市場情況適時推出，以應對房地產市場出現的突發情況。

房地產市場的平穩健康發展事關廣大群眾的切身利益，需要政府、企業和消費者共同維護，我們衷心希望各房地產開發企業、中介機構和購房群眾珍惜我市房地產發展的良好局面，共同維護好健康有序的市場環境。