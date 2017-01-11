中新網福州1月11日電(記者 王牧青)福州南站的「海峽情王威服務台」，是南昌鐵路局轄下的唯一一個以個人名字來命名的服務品牌，同時也是國內屈指可數的標兵服務台之一。

仔細算來，「王威服務台」今年已滿13歲，而王威本人剛剛迎來參加工作的第30年。古人云「三十而立」，王威用30年來不變的熱心，打造了頗具溫度的服務品牌，溫暖著從福州南來北往的無數乘客。

日復一日的站台：溫暖了乘客

王威是福州本地人，投身鐵路工作多年，卻幾乎從未踏出過福州地界幾次。他從基層做起，憑藉30年來的兢兢業業，如今已成為福州南站的黨委書記，榮膺全國五一勞動獎章、鐵路系統勞動模範。2004年，「王威服務台」正式成立，先後獲得「全國青年文明號」、「全國工人先鋒號」等榮譽稱號。

職銜的變化，絲毫沒有改變王威的初心。他一如既往地站在服務台前，耐心而細心地答覆一位位提出問題的旅客。近10小時的班次里，服務台要接待近旅客近千人次，春運時節，這個數字更甚一些。當然，王威的工作時間遠遠超過了班次的要求。

「您好，我是王威。」每次接到求助電話，王威永遠先做一名傾聽者，然後耐心地回應旅客的答覆，日復一日。30年來，他切身地感受著中國鐵路飛速的發展，應運而生的，還有旅客對服務的更深層需求。

「20多年前，旅客只想要快點上車，我們服務的對象主要是老幼病殘孕群體。從綠皮車時代來到今天，鐵路設備更加完善了，我們的服務也從一個崗位，成長為一套班組。相比過去，我們的服務必須向深處延伸，包括飲食、空間上提供舒適的服務。換句話說，過去人們的要求是走得了，現在的要求是走得好。」王威向記者介紹。

大概3年前，王威的咽部長了一個鵪鶉蛋大小的神經鞘膜瘤，一度被認定是惡性。之後2年多時間，王威先後接受了3次手術，前兩次失敗后，他甚至開玩笑對醫生說：「要不，您裝個拉鏈得了。」好在，經過治療和恢復，王威已經康復，但右臉頰仍留下了3道明顯的傷疤。

年復一年的年夜飯：溫暖著同事

很多人問過王威：你幫助別人的動機是什麼？面對又一次提問，王威的回答實實在在：「聽到一句感謝，內心真的會很滿足。當然，並不是每次都會被感謝，但幫助了別人，為他們解決了困難，內心真的會舒服。」

他說，自己2017年的新年願望是「陪伴孩子們過好年」。但細問才知道，王威口中的孩子，其實是「王威服務站」的工作團隊。每到春運的春節當口，尤其大年三十，王威總是主動留守帶班：「這是我的工作。說實話，家裡過年哪有這裏熱鬧啊，家在外地的孩子們，每年必須請假才能回一次家。」

十幾年，身在特殊崗位的王威幾乎沒和家人吃過一次年夜飯，他擺擺手說，家人也習慣了。「願望？我們真的非常非常老了，希望孩子們儘早接班吧！」

如今，入職幾年的新員工都管王威叫「威爸」，年輕的基層工作人員許靚告訴記者，工作中的「威爸」很嚴格，但生活中很幽默。所以，「孩子們」都習慣了工作中嚴格的「威爸」，畢竟，這都是為了孩子們快點成長。

溫暖會繼續下去

「我們對站內站外的每個細節了如指掌，但旅客不會。因此，幫助旅客是我們份內的事。」為了適應時代的變遷，王威學習了英語，可以流利地用英語和旅客對話。但他卻有點無奈地擺擺手：「昨天遇到了一名行動不便的日本乘客，他不會英語，用日語我又沒法交流，哎。」他的語氣很遺憾，但其實，通過連比劃帶示範，王威親自幫這名日本乘客到達了列車。

「雖說服務台用我的名字命名，但真的不是我做了什麼，談不上奉獻。真正奉獻的是同事們，跟他們比，我真的微不足道。」王威一直如是對記者推卻著。

長達1小時的採訪中，王威一直把對講機緊緊握在手心。好在，這台隨時可能把王威派到車站某處的對講機一直沒響，採訪才順利進行了下去。但與此同時，王威自己的手機至少6次被撥通，他總是直接掛斷，一眼都沒打開看看。

黨委副書記盧伏龍告訴記者：「從基層客運員到如今，位置在變，但服務旅客的工作沒變。我們總結過，他的崗位永遠在現場，即使病了，他也是'一不留神'又到服務台來，找他，我們不去辦公室，來服務台就可以了。」他笑著說，「王威，就是這樣一個純粹的人。」(完)