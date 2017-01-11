江西新增1例H7N9病例北京新浪網 (2017-01-11 22:56)
新華社南昌1月11日電（記者高皓亮）江西省衛生計生委11日通報，江西確診1例H7N9病例。
患者黃某，女，50歲，現住南昌市。目前，患者病情危重，正在南昌市某醫院救治。
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