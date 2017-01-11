定期定額買台股 券商：制度有大漏洞中央社 (2017-01-11 22:31)
（中央社記者田裕斌台北2017年1月11日電）台灣證券交易所推出定期定額買台股或指數股票型基金（ETF），盼為市場帶來新活水，但券商爆料，新制度有漏洞，恐成為大股東出貨管道。
券商表示，依照規定，券商可以「經紀業務」或「財富管理業務」兩種方式辦理定期定額買台股，簡單來說，券商幫有需求買零股的投資人進行媒合，湊滿以「張」(1000股)為單位後在盤中下單，但若不足1000股，券商必須以自營資金湊足。
券商主管分析，問題就出在這，如果有大股東以人頭戶在不同券商處下單，每個戶頭只下10股或極少股數，一旦遇到冷門股，沒其他投資人可「揪團」，接單的券商就要自掏腰包補足其他990股或大部分股數，遇到惡意大股東時，可能就會遇到被出貨風險。
不過，券商也有因應之道，有部分券商說，接受投資人定期定額買股，僅限大型權值股，不接小型股的單，避免券商遭到坑殺。
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