41次犯規！送四川56個罰球 廣東這是什麼打法北京新浪網 (2017-01-11 22:32)
廣東今晚犯規非常多
日期:2017年1月11日晚，16-17賽季CBA聯賽第二十六輪全面打響。廣東東莞銀行男籃客場挑戰衛冕冠軍四川品勝男籃，最終由於球隊內線主力易建聯的缺陣，整體低迷的廣東隊以109：130大比分負於四川隊。
賽后，相對於大比分輸球，廣東隊第四節祭出的「瘋狂犯規」的戰術打法更是引起了熱議，有球迷直呼看不懂。
先把時間撥回第四節1分43秒，廣東隊楊金蒙對楊越犯規，送對手上罰球線，楊越兩罰一中；接著1分18秒，廣東隊進攻無果，王汝恆搶到防守籃板，分給前場陳辰，廣東隊又採取了大範圍緊逼，繼續對陳辰犯規，陳辰兩罰全中。這已經是廣東隊本節的第16次犯規！而全場廣東隊更是送出了驚人的41次犯規！整個第四節，隨著比分的拉開，廣東隊球員的動作尺度也越來越大，而球隊的打法也變成了：逼搶，犯規，逼搶，犯規，再犯規...
有球迷在微博上稱：「第四節你們都看了沒，從廣東落後30分開始，從頭到尾各種故意犯規，第四節起碼打了50分鐘，真沒意思」。
「最後一節，廣東就是把四川往死里打，心疼楊越一秒！」
「最後一節的廣東完全看不懂」
客場告負，全場送出41次犯規的廣東隊送給了四川隊56次罰球，而罰球線上四川隊56罰40中，而廣東隊只有21罰10中，單單罰球這一項數據上，廣東隊就輸給對手30分之多。
隨著季後賽的臨近，每一場比賽的結果都將對季後賽的形勢產生不小的影響，下一場廣東隊將面對同樣內線實力不俗的新疆隊，這一次，廣東隊能全身而退嗎？
（Jacky柳）
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上一則：1月11日23時體育要聞回顧
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